По праву доступа: в России ужесточат проверки газового оборудования в домах

Депутаты Госдумы 5 декабря рассмотрели в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проверках газового оборудования в жилых домах. Инициативу обсуждают и дорабатывают еще с июля, за это время произошло несколько резонансных случаев со взрывом газа в квартирах. Помимо прочего, депутаты предлагают значительно увеличить штрафы для жильцов, которые отказываются впустить сотрудников газовых компаний для проверки. «Известия» разбирались, насколько действенной станет предложенная мера и поможет ли она сократить число аварий.

Какие предлагают меры

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для компаний при проверках газового оборудования в многоквартирных и частных жилых домах. Документ содержит изменения в ст. 9.23 КоАП относительно правил обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Авторы предлагают ввести штрафы за несогласованную установку, демонтаж, замену или перенос газового оборудования от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для жильцов , для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Документ также предлагает увеличить штраф для жильцов за недопуск в квартиру специалистов, проверяющих состояние газового оборудования, в пять раз — с 2 тыс. до 10 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Инициативу в июле этого года разработал член Совета Федерации Андрей Кутепов совместно с еще несколькими сенаторами. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что основной причиной аварий в жилых домах, при которых происходит взрыв газа, является неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

В пояснительной записке сенаторы указывают на то, что нынешние санкции не выполняют свою превентивную функцию, а причина 70% несчастных случаев, связанных со взрывом газа, — неработающие домовые вентиляционные каналы . При этом проверка их технического состояния, очистка и ремонт не относятся к деятельности газораспределительной компании.

В связи с этим сенаторы предлагают уточнить формулировки и определить обязанность жильцов допускать газовщиков не только для проверок газового оборудования, но и для проверки состояния вентиляционных каналов.

Авторы инициативы полагают, что ужесточение требований и увеличений штрафных санкций сократит число происшествий, связанных со взрывом газа. «В результате можно устранить 90% несчастных случаев», — отметили сенаторы.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Эффективность штрафов

Эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» общероссийского движения «Народный фронт» Павел Склянчук в разговоре с «Известиями» отметил, что инициатива направлена на профилактику, но не учитывает того, что множество взрывов газа связано с небрежностью самих жильцов . Он привел в пример прошлогодний случай в Нижневартовске, когда рыбак взял домой газовый баллон для проверки и выставил его в зимний день на балкон. Через некоторое время он принес его в кухню, где жена готовила обед. Тогда взрыв газа унес жизни десяти человек.

При этом, по словам эксперта, случаи, когда жильцы осознанно отказывают впустить проверяющих газовое оборудование, относительно редки и в основном связаны с тем, что в квартире сделана незаконная перепланировка или самовольно установлено или заменено газовое оборудование. Таких людей, указал он, увеличение штрафа может заставить задуматься. Павел Склянчук призвал тщательнее следить за возможными незаконными перепланировками, не последнюю роль здесь может сыграть бдительность соседей.

По его словам, важно, чтобы новая мера не использовалась в качестве шантажа со стороны проверяющих компаний и чтобы не было перегибов: не установлено, что именно будет считаться отказом в допуске, не названы уважительные причины для недопуска. Например, как оценивать ситуацию, если хозяин квартиры повел ребенка в школу, а в это время пришли газовщики.

— Нужно смотреть на судебную практику, только спустя год будет ясно, помог ли этот законопроект, — отметил он.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук пояснил «Известиям», что действенность штрафных санкций напрямую связана с их размером. Для пенсионера 10 тыс. рублей штрафа, которые составляют около половины пенсии, весьма значительны, но такие люди обычно и не отказывают газовым компаниям в доступе.

— Есть еще категория людей, которые станут потом права качать. Вот для них немножко другая сумма нужна, хотя бы 20–25 тыс. рублей. Тогда придется отпроситься на этот день с работы, чтобы не потерять такие деньги, — сказал он.

По мнению эксперта, обсуждаемый законопроект не поможет сократить число аварий именно из-за низкого размера штрафов. Он отметил, что нужны и другие меры: изменение формы оповещения населения с уточнением временного периода прибытия специалистов — сегодня указывается только дата. Также, по его мнению, может помочь и информирование жителей о том, как самим проверить тягу в вентиляционных каналах.

— Возьмите лист бумаги и приложите к вентиляционному отверстию. Если бумага прилипла, не падает, тяга достаточная. Если лист бумаги упал, то тяги у вас недостаточно, нужно обращаться в управляющую компанию, — рассказал Виктор Федорук.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Чтобы убедиться в качестве проверки вентиляционных каналов, Павел Склянчук предложил ввести обязательную видеофиксацию хода проверки. Также он считает нужным учредить курсы повышения квалификации для сотрудников, которые следят за исправностью газового оборудования и вентиляционных каналов.

Статистика

Согласно тексту пояснительной записки, на 1 сентября прошлого года в 67 регионах страны произошло 166 происшествий, в результате чего пострадали 315 человек, в том числе 93 человека погибли. При этом за восемь месяцев 68% таких ЧП были вызваны отсутствием тяги в дымовых или вентиляционных каналах либо нарушением правил эксплуатации газового оборудования. Еще 12% случаев произошли из-за самовольной газификации.