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Электроподстанция полностью разрушена после ЧП на насосной станции в Волгограде

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Электроподстанция, обеспечивающая работу канализационной насосной станции (КНС) № 4 в Волгограде, где накануне произошел взрыв газа, полностью разрушена. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе заседания оперативного штаба, говорится на странице администрации региона в соцсети «ВКонтакте».

«Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу станции. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС», — отметил он.

Он напомнил, что взрыв на КНС № 4 Красноармейского района Волгограда произошел, по предварительным выводам, в связи с нарушением правил техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Бочаров добавил, что решено проводить ремонт без ограничения водоотведения и с сохранением подачи горячей и холодной воды жителям Волгограда. Он обратил внимание, что в случае необходимости ограничить подачу воды, связанной с восстановительными работами на КНС и переводе ее из аварийного на плановый режим работы, жителей города заранее проинформируют.

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Обрушение части кровли здания канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения» в Волгограде после хлопка газопаровоздушной смеси произошло накануне. В результате происшествия два человека погибли, еще трое пострадали. Предварительной причиной случившегося назвали нарушения при сварочных работах.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).

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