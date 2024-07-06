Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде
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- Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде
В Волгограде при взрыве на канализационно-насосной станции погибли два человека. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.
В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на станции ООО «Концессия водоснабжения». В тот момент, когда случился хлопок и обрушилась часть здания, там находились работники организации. На месте нашли тела двух погибших.
«Точное количество пострадавших устанавливается», — сказали в ведомстве.
Предварительной причиной случившегося стали нарушения при сварочных работах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).
Обрушение части кровли здания канализационно-насосной станции в Волгограде после хлопка газопаровоздушной смеси произошло ранее в этот день. Сообщалось о трех пострадавших. В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы на месте ЧП.