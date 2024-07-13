Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырех
Число погибших при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде увеличилось до четырех человек. Об этом 13 июля сообщает СУ СК по региону.
«Обнаружено тело еще одного рабочего», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Хлопок газопаровоздушной смеси на канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения» произошел 6 июля, за хлопком последовало обрушение части кровли здания. Изначально сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. На следующий день стало известно, что при ЧП разрушилась электроподстанция, обеспечивавшая работу предприятия.
11 июля спасатели достали тело еще одного погибшего. На тот момент поиски еще продолжались.
Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).