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Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число погибших при взрыве на канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения» в Волгограде увеличилось до трех. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе предприятия.

«За минувшую ночь с помощью непрерывно работающих насосных агрегатов удалось значительно снизить уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции № 4, что позволило спасателям обнаружить и поднять тело работника станции. По предварительным данным, это Олег Владимирович Корольченко — он работал слесарем на КНС и 6 июля заступил на смену», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В настоящее время продолжаются поиски остальных работников станции.

В организации заявили, что находятся на связи с родственниками погибшего, а также, что взяли на себя все расходы на проведение погребения.

Также станция окажет всестороннюю поддержку семьям погибших работников.

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Обрушение части кровли здания канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения» в Волгограде после хлопка газопаровоздушной смеси произошло 6 июля. В тот же день сообщалось, что два человека погибли, еще трое пострадали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»). 7 июля стало известно, что в результате ЧП была полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу предприятия.

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