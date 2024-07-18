СМИ сообщили о послании стрелявшего в Трампа на игровой платформе Steam

Стрелявший в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Мэттью Крукс оставил послание на игровой платформе Steam. Об этом 18 июля сообщает телеканал Fox News.

«13 июля состоится моя премьера, смотрите, как она разворачивается», — написал он.

Телеканал сообщил, что в ходе проверок личных вещей Крукса следователи проверили истории поисковых запросов на его личном ноутбуке. Среди них были «Трамп», «Байден», «съезд Демократической партии» и митинг «Трампа 13 июля».

Также уточнялось, что при проверке ноутбука следователи не обнаружили никаких доказательств принадлежности стрелявшего к какой-либо конкретной идеологии.

Также следователи узнали, что у преступника было два мобильных телефона. Основной был изъят при ликвидации Крукса, второй нашли дома, в нем было всего 27 контактов. В данный момент ФБР допрашивает этих людей.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

В США в причастности к покушению на Трампа ранее заподозрили его охрану. Так, телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до Секретной службы.

Телеканал CBS News со ссылкой на слова сотрудника правоохранительных органов Пенсильвании сообщал, что один из трех снайперов, которые входили в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга, сфотографировал стрелявшего в республиканца Томаса Крукса и видел то, как напавший смотрел в прицел оружия. Затем двое сотрудников полиции попытались забраться на крышу, но преступник уже начал стрелять по участникам митинга

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.