CNN узнал о споре Пелоси с Байденом о вероятности его победы на выборах

У бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси недавно состоялся частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором она предупредила его о данных опросов, показывающих, что он не сможет победить своего соперника, кандидата на выборах в президенты страны Дональда Трампа. Об этом 17 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на четыре источника.

В беседе Пелоси также отметила, что, если Байден продолжит баллотироваться на второй срок, он может свести к нулю шансы демократов на победу. Однако американский лидер, по данным источников, встретил ее слова настороженно, указав, что он видел и данные других социологических опросов, согласно которым он может победить Трампа, добавляет «Газета.Ru».

«В какой-то момент Пелоси попросила Майка Донилона, давнего советника Байдена, присоединиться к разговору и обсудить эти данные. При этом ни один из источников не указал, сказала ли Пелоси Байдену напрямую, что, по ее мнению, президент должен выйти из гонки 2024 года», — отмечает телеканал.

В тот же день Байден сообщил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Он заявил, что допустил «серьезную ошибку» в ходе дебатов. Президент США отметил, что в его планах значилось быть «переходным кандидатом» и «передать это кому-то другому», однако он, по его словам, не мог предположить, что «всё станет настолько противоречивым».

Позже 17 июля стало известно, президент США заразился коронавирусом и не сможет посетить ежегодную конференцию UNIDOSUS в Лас-Вегасе. Отмечалось, что он продолжит выполнять все свои обязанности в полной мере во время самоизоляции.

Днем ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск поддержит предвыборную кампанию Дональда Трампа. Он заявил, что планирует ежемесячно выделять по $45 млн для нового политического комитета America PAC. В тот же день Маск положительно отозвался о выборе Трампом кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов и поздравил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса с выдвижением на пост. Байден 18 июля заявил, что попытки бизнесмена «купить» выборы в США вызывают усталость.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.