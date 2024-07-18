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Глава МИД Венгрии отказался оценивать вопрос о легитимности Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос легитимности Зеленского решают украинцы
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, должны решать сами украинцы. Об этом 18 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — сказал он, отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, является ли истекший срок украинского лидера препятствием для переговоров с Россией.

В комментарии агентству Сийярто также заявил о готовности Венгрии стать площадкой для переговоров РФ и Украины. При этом он выразил мнение, что переломным моментом для начала этих переговоров могло бы стать переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.

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Ранее, 16 июля, бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил «Известиям», что недовольство украинцев киевским режимом и самим Зеленским уже достигло запредельного уровня. По его мнению, выступающих за диалог с Москвой жителей страны намного больше, чем показывают опросы, однако они молчат из-за страха.

До этого, 4 июля, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал на то, что Зеленский не имеет права вести переговоры от лица Украины после истечения срока его полномочий. На сегодняшний день законного главы государства на Украине нет, отметил депутат.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая — ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшегося 20 мая 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. На этом основании Зеленский отменил выборы главы государства в своей стране и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения Конституции он теряет свои полномочия.

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