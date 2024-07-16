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Бывший народный депутат Украины заявил об усталости населения от Зеленского

Экс-депутат Украины Килинкаров: недовольство украинцев Зеленским запредельное
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Недовольство украинцев киевским режимом и президентом страны Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая), в частности, запредельное. Об этом 16 июля «Известиям» заявил бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

Накануне из исследования Центра Разумкова стало известно, что 44% жителей Украины считают, что настало время для проведения мирных переговоров с Россией. Больше всего за переговоры выступают жители южных областей (60%).

Килинкаров скептически отнесся к результатам опроса. По его мнению, украинцев, выступающих за диалог с Москвой, намного больше, однако они молчат из-за страха.

«Давайте представим человека, которому звонят и задают вопрос, как он относится к переговорам с РФ? Представьте реакцию человека, который живет в условиях беспределов, беззакония, когда он постоянно читает информацию о том, что кого-то оштрафовали, кого-то арестовали, кого-то преследуют за те или иные высказывания. Поэтому я считаю, что опросы на Украине сегодня не объективны, они скорее формируют общественное мнение. Вас не удивляет, что по времени совпало, что Зеленский «перехватывает» повестку переговоров и, о чудо, социология показывает, что на самом деле украинцы уже в общем-то и не против переговоров? Меня это очень удивляет», — сказал он.

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При этом бывший депутат заявил, что недовольство украинцев режимом Зеленского запредельное.

«Люди устали от боевых действий, устали жить без света, жить без связи, а еще больше их раздражает абсолютное непонимание будущего хотя бы в краткосрочной перспективе. Они не понимают, как они переживут зиму. Но вопрос заключается не в том, устали или не устали украинцы, а в том, что повлиять на эти процессы они не могут. Соцопросы, мнения общественности — это всё прекрасно в условиях демократии, когда есть хоть какая-то связь между народом и властью. На сегодняшний день связи нет. Украинский народ обслуживает украинскую власть», — сказал Килинкаров.

Что касается вероятности свержения Зеленского, эксперт отметил, что это возможно лишь «с отмашки» Запада.

«Людей, недовольных режимом Зеленского, более чем достаточно. Оснований для госпереворота на сегодняшний день у людей гораздо больше, чем это было в 2004 и 2014 годах. Но вопрос возможностей. Те два переворота были в условиях демократии, были возможности у людей проводить митинги, акции протестов и так далее. Сегодня, в условиях военного положения, я с трудом представляю, как это возможно, хотя я не исключаю такой вариант. Но он будет возможен только при одном условии — если этот переворот будет вписываться в общую стратегию Запада. Если встанет вопрос о смене режима на Украине, он может быть сменен двумя методами — мягким и жестким. Зеленскому сделают предложение, и он сам уйдет. Либо он не уходит, и тогда Запад дает возможность всем оппонентам президента выйти на площадь. Но это невозможно без отмашки», — заключил он.

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Накануне военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что многие люди на Украине понимают бессмысленность конфликта с Россией, кроме президента страны, который продолжает военные действия ради собственной выгоды.

14 июля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в соцсетях, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева.

В конце июня газета The Guardian сообщила о растущем желании украинцев покинуть страну из-за мобилизации. По данным издания, несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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