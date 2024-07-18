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Сийярто заявил о готовности Венгрии стать площадкой для переговоров РФ и Украины

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. Такое заявление 18 июля «РИА Новости» сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Через два дня после начала (боевых действий. — Ред.) я связался с министром (иностранных дел РФ Сергеем. — Ред.) Лавровым и господином [Андреем] Ермаком, главой администрации президента Украины, и я сказал им обоим одно и то же, что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы», — сообщил он.

Сийярто напомнил, что, если Венгрия нужна для разрешения конфликта, она всегда в распоряжении сторон.

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Ранее в этот день Сийярто допустил переговоры по Украине в случае победы экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах президента США.

До этого, 16 июля, Сийярто сообщил «Известиям», что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Министр указал, что поставки оружия не изменили ситуацию на поле боя и в этом конфликте гибнет всё больше людей. Он добавил, что Будапешт продолжит свою миротворческую миссию, несмотря на давление, с которым сталкивается из-за нее в ЕС.

10 июля Сийярто заявлял, что возможность заставить Украину вести переговоры с Россией есть только у Трампа. По его словам, недавние встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским показали, что западные страны пока не хотят или не могут сблизить двух политиков.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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