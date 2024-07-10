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Сийярто назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

Сийярто: конфликт на Украине может быть урегулирован в случае возвращения Трампа
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Венгрия видит шанс урегулирования конфликта на Украине в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах. Об этом 10 июля заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью агентству Reuters.

«Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их хотя бы вести переговоры. У кого есть шанс сделать это в ближайший период? Только у президента Трампа, если он будет избран», — сказал Сийярто.

По его словам, недавние встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским показали, что западные страны пока не хотят или не могут сблизить двух политиков. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не видит в России угрозы для НАТО или членов Европейского союза, отметив, что российские лидеры «рациональны» и не пойдут на прямой конфликт с Западом.

«Мы видим шанс на мир, если президент Трамп победит», — указал Сийярто.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил на прошлой неделе, что встреча Орбана с Путиным и неоднократные визиты Сийярто в Москву наносят ущерб отношениям Венгрии с ее союзниками.

«Речь идет не о мире, а о прибыли», — сказал Прессман. Сийярто в ответ назвал этот комментарий «недопустимым» вмешательством со стороны дипломата.

Ожидается, что во время саммита НАТО союзники подпишут пакет мер по предоставлению вооружений Украине и подготовке украинских бойцов. Сийярто заявил, что Венгрия не препятствует утверждению плана НАТО, но и не будет принимать в нем участия. При этом, по его словам, Венгрия видит огромный риск эскалации.

Помимо этого, Сийярто в другом интервью телекомпании М1 заявил, что Венгрия и Турция «придерживаются единого мнения о том, что в предстоящий период должна быть проведена мирная конференция, в которой примут участие обе противоборствующие стороны». Он также напомнил, что проведенная в июне конференция по Украине в Швейцарии не включала российскую сторону, без которой «невозможно найти решение»

Также Сийярто сообщил, что Будапешт и Анкара договорились о координации своих усилий по вопросу урегулирования украинского конфликта с целью вернуть тему «в повестку дня международных организаций».

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9 июля сообщалось, что Орбан на фоне визита в Москву написал лидерам Евросоюза (ЕС) письмо, в котором резюмировал итоги поездки. В документе глава венгерского правительства заверил, что во время встреч в российской столице не высказывал никакого мнения от имени ЕС, в котором сейчас председательствует Будапешт.

Орбан с делегацией прибыл в Москву 5 июля и встретился с президентом РФ. Политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине. 8 июля глава КНР Си Цзиньпин на встрече с венгерским премьером сказал, что урегулирования на Украине можно добиться, только если все крупные страны будут привносить положительную, а не отрицательную энергию.

До этого, 4 июля, Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить конфликт на Украине. Российский лидер отметил, что незнаком с конкретными предложениями кандидата в президенты США, и назвал их ключевым вопросом.

Трамп 27 июня заявил на предвыборных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, что Украина проигрывает конфликт с Россией, но назвал мирное предложение Путина по урегулированию неприемлемым. В том же месяце он пообещал при победе на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до того, как вступит в должность президента США.

Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам с Киевом. Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

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