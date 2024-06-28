Трамп заявил о проигрыше Украины в конфликте с Россией
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не побеждает в конфликте с Россией. Об этом в четверг, 27 июня, он рассказал во время дебатов с действующим главой государства Джо Байденом.
«Украина не выигрывает <в этом конфликте>. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально», — заявил Трамп в эфире CNN.
Причиной такого исхода Трамп назвал «глупые решения Байдена».
При этом в ходе дебатов бывший президент США в очередной раз заявил, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом».
22 июня Трамп заявил, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну. Он назвал действующего главу Белого дома худшим президентом США. По мнению Трампа, при Байдене преступность в США вышла из-под контроля, «Европа в хаосе», а Ближний Восток «взрывается».