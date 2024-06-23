Трамп заявил о втягивании Байденом США в третью мировую войну

Президент США Джо Байден скоро втянет страну в третью мировую войну. Об этом 22 июня на встрече со своими сторонникам в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявил экс-глава США Дональд Трамп.

«При Джо Байдене, худшем президенте нашей страны, мир объят огнем <...> этот ужасный, ужасный президент тянет нас в третью мировую войну. Мы будем скоро на третьей мировой войне», — заявил он.

Он заявил, что при Байдене преступность в США вышла из под контроля, «Европа в хаосе», а Ближний Восток «взрывается».

«Поэтому в ноябре люди Пенсильвании скажут Джо Байдену: «Ты уволен, уходи!» — заявил Трамп.

Ранее в этот день французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что разрешение США наносить Украине удары по территории России может привести к мировой войне. Он не исключил, что и Франция может разрешить так же действовать Украине с французским оружием.

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби указал на нежелание Байдена отвечать за развязывание третьей мировой войны. Он отметил, что США не стремятся к военному конфликту с Россией и другими ядерными державами.

Между тем 19 июня Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин заявил, что Байден опозорил США на саммите G7 и продолжает делать из страны посмешище.

14 июня СМИ сообщили, что состояние президента США повергло в шок присутствующих на саммите G7 в Италии. В первый день саммита 81-летний Байден всё время отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин президента Италии Серджо Маттареллы. Один дипломат сообщил, что президент США находится в своем наихудшем состоянии. Не меньше глава Белого дома США удивил папу римского Франциска, странно обняв его на саммите G7. Американский лидер прислонился лбом к голове понтифика, повергнув того в недоумение объятиями «лоб в лоб».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.