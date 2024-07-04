В Госдуме усомнились в праве Зеленского вести переговоры от лица Украины

Владимир Зеленский не имеет права вести переговоры от лица Украины, так как срок его президентских полномочий истек. Об этом в четверг, 4 июля, «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский допустил ситуацию, в которой российский лидер Владимир Путин будет присутствовать на следующем саммите по вопросу мира на Украине.

«Возникает вопрос: если такое приглашение в Москву будет направлено, то кто в Киеве его подпишет? У любого государства есть свой руководитель. На территории Украины существует свое законодательство, в рамках этого законодательства главой государства является президент, его полномочия в соответствии с Конституцией Украины несколько меньше, чем полномочия, например, российского или французского президента, но тем не менее он является главой государства», — сказал Новиков.

На сегодняшний день главы государства на Украине нет, потому что президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая и «никто не озаботился» ввести эту ситуацию в правовое русло.

«Как известно, сейчас никто не объявлял о том, что обязанности главы украинского государства исполняет председатель Верховной рады, что было бы логично, исходя из существующей там законодательной базы. Зеленский продолжает ездить за рубеж, в том числе и представляться президентом Украины. Я не думаю, что Россия может вступить на зыбкую почву соучастия в нарушении Зеленским законодательства и вообще садиться за стол переговоров с человеком, чьи полномочия не то что сомнительные, а, без сомнений, истекли», — заключил депутат.

До этого, 30 июня, Зеленский заявил о возможности переговоров с РФ с помощью посредников. Он напомнил, что для заключения Черноморской зерновой сделки, соглашение о которой было подписано 22 июля 2022 года, Киев и Москва достигли договоренностей при посредничестве Анкары и ООН. Этот механизм проработал около года, что, по мнению Зеленского, достаточно долгий срок.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 июля сказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может стать посредником на переговорах России и Украины.

14 июня Путин заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.