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Сийярто допустил переговоры по Украине в случае победы Трампа на выборах

Сийярто: если Трамп победит, есть шанс на переговоры по Украине в этом году
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США шанс на мирные переговоры по Украине есть. Такое заявление 18 июля «РИА Новости» сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Думаю, что президентские выборы в США станут переломным моментом в этом отношении (мирных переговоров. — Ред). Я думаю, что если победит президент Трамп, то появится хороший шанс для начала мирных переговоров уже в этом году. Потому что если победит президент Трамп, позиция США (По украинскому кризису. — Ред.) изменится», — сообщил он.

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Ранее, 10 июля, Сийярто заявлял, что возможность заставить Украину вести переговоры с Россией есть только у Трампа. По его словам, недавние встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским показали, что западные страны пока не хотят или не могут сблизить двух политиков.

До этого, 28 июня, Трамп сообщил, что сможет урегулировать конфликт на Украине. Однако называл мирные предложения РФ неприемлемыми.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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