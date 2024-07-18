Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе группы нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Север». Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня получили боевую задачу по уничтожению опорных пунктов противника. Выполнили взлет строго по времени, вышли на боевой курс. Выполнили стрельбу ракетами НАР С-8, С-13», — рассказал штурман боевого вертолета Андрей.

В результате удара все цели были уничтожены. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности вернулись в место дислокации.

Ранее, 13 июля, экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразил авиационными ракетами С-8 и «Вихрь» опорный пункт ВСУ в населенном пункте Часов Яр. В результате удара, который наносился по заданным координатам, противник понес потери в живой силе.

До этого, 8 июля, в Минобороны показали, как экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Как пояснил штурман Антон, пуск ракеты С-8КОМ производился с оптимальной дальности, боевая задача была выполнена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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