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Экипаж вертолета Ка-52М разгромил подразделения ВСУ в районе Часового Яра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны 13 июля показало фрагмент боевого вылета экипажа.

Как рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52м Александр, после неудачной попытки украинских националистов нанести удар по военному аэродрому ВС РФ, на командном пункте сводной вертолетной эскадрилий была поставлена задача нанести ответный удар для уничтожения живой силы противника в населенном пункте Часов Яр.

«После получения координат, экипажи в кратчайшие сроки заняли готовность номер один, выполнили взлет, полет по маршруту и применение неуправляемых авиационных ракет с маневра кабрирование. По докладу передового авиационного наводчика отработали отлично. Враг понес потери в живой силе убитыми и ранеными», — добавил он.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета, добавили в оборонном ведомстве.

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8 июля в Минобороны показали, как экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Как пояснил штурман Антон, пуск НАР С-8КОМ был произведен по ранее рассчитанным координатам с оптимальной дальности.

Ранее, 1 июля, в Минобороны России сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ нанес удары по замаскированной технике и живой силе украинской армии с помощью неуправляемых авиационных ракет С-8.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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