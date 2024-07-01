Экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ атаковал подразделения ВСУ ракетами С-8
Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удары по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. Кадры боевой работы экипажа 1 июля показало Минобороны России.
После применения НАР экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
Все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме на предельно малых высотах.
«Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП (командного пункта. ― Ред.) полка была поставлена задача поразить живую силу противника. <...> Поразили цель неуправляемым ракетным вооружением НАР С-8. Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена», ― заявил штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр.
Ранее, 27 июня, в российском оборонном ведомстве сообщили, что экипаж вертолета Ми-35М ВКС РФ уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». В ходе выполнения боевой задачи российские военные использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8.
До этого, 22 июня, экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ успешно поразил подразделения ВСУ в зоне спецоперации. В Минобороны отметили, что удар наносился неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами С-8 и «Вихрь» по заданным координатам.
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