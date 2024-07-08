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Экипаж вертолета Ка-52М ВКС успешно поразил подразделения ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом 8 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Экипажем получили боевую задачу. Выдвинулись в район боевых действий. По ранее расчетным координатам с оптимальной дальности выполнили пуск НАР С-8КОМ. Передовой авиационный наводчик работу подтвердил. Боевая задача была выполнена. Хочу передать привет близким и родным из города Новосибирска. Победа будет за нами», — подчеркнул штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52м Антон.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме, добавили в Министерстве обороны РФ.

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Ранее, 1 июля, в Минобороны России сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ нанес удары по замаскированной технике и живой силе украинской армии с помощью неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. После применения НАР экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

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