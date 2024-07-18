Синоптики спрогнозировали грозу и понижение до +28 градусов в Москве 18 июля

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и до +28 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 18 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +26 до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 °C.

В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +14 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 м/с. При грозовых условиях возможны порывы ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 745–748 мм ртутного столба.

Накануне, 17 июля, в столичном управлении МЧС России предупредили, что в Москве в ночь на 18 июля ожидаются дождь и гроза. В ведомстве рекомендовали автолюбителям быть осторожнее на дороге и снизить скорость движения.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России меняется погодный режим, однако после 18 июля уже можно будет попрощаться с «египетскими ночами». По словам специалиста, такое изменение связано с тем, что с запада к городу приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками.

Ранее, 16 июля, он рассказал, что жара в Москве пойдет на спад в конце недели. Специалист отметил, что до четверга в столице сохранится жаркая погода, но уже 18 июля ее ждет «революционное изменение».

Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что изменения температур стоит ждать в конце июля – начале августа. Тогда впервые за долгое время в средней полосе России могут наблюдаться отрицательные температурные аномалии.