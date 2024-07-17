Виды на неурожай: из-за жары аграрии рискуют недополучить часть овощей

Аномальная жара на юге России может сократить урожай овощей 2024 года . Об этом «Известиям» сообщили сельхозпроизводители, схожий прогноз дали и в профильных ассоциациях. Речь в первую очередь о томатах и картофеле, с проблемами выращивания которых уже столкнулись в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и других регионах. При этом в Минсельхозе рисков для нового урожая не видят: в ведомстве заявили, что существенный объем овощей аграрии выращивают в закрытом грунте , который не зависит от погодных условий. По мнению экспертов, потери сельхозкультур из-за летней жары и майских заморозков могут составить до 25%, но для внутреннего рынка критичными они не будут .

Остались без опыления

Аномальная жара может повлиять на объемы урожая овощей в южных регионах России. Как утверждают аграрии, речь в первую очередь идет о помидорах, возобновления урожайности которых сельхозпроизводители ждут только через три месяца .

— С проблемами выращивания помидоров из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов юга РФ. В том числе Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, Крым и новые субъекты . Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца, — пояснили «Известиям» в Союзе органического земледелия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов

Чтобы окупить свои затраты и получить хоть какую-то прибыль, аграрии могут попытаться «нагнать» ее стоимостью продукции , считают в объединении. При этом там не стали давать никаких прогнозов по ценам .

— В южных регионах России в прошлом году цена за килограмм помидоров была 50–70 рублей, сейчас — 80-100 рублей и пока не опускается . В свое время на снижение цены на эту культуру сыграло вхождение в состав РФ Херсонской области, тогда стоимость помидоров упала до 40 рублей. Сейчас аномальная жара стоит по всему югу нашей страны, включая новые субъекты, воды для полива не хватает , — пояснили в союзе.

Сложность ситуации с новым урожаем признает и сельхозпроизводитель из Ростовской области, руководитель проекта «ОБатат» Анастасия Вейшторт.

— Мы столкнулись с тем, что у нас томатный сезон на данный момент практически заканчивается. Сейчас мы отгружаем то, что успело завязаться до наступления жары , которая началась с начала июня. Помидоры перестали опыляться месяц назад, когда возросла температура. В ближайшие два-три месяца мы вряд ли сможем что-то предложить покупателям , — рассказала «Известиям» представитель отрасли.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Температура уже довольно долго не опускается ниже 30–32 ℃, а пыльца помидоров становится стерильной после 28 ℃, добавила она .

Сгорело или утонуло

Влияние жары на урожай признают и в объединениях сельхозпроизводителей.

— Картофель и овощи открытого грунта достаточно чувствительны к погодным условиям, в том числе к жаре и осадкам. Например, картофель благополучно проходит вегетацию при температурах в диапазоне 18–22 ℃ . На фоне аномальной погоды сельхозпроизводители проводят уборку в ночное время, когда снижается жара, используют мелиоративные технологии , — рассказал «Известиям» председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

По его словам, пока производители картофеля оценивают объем будущего урожая с оптимизмом . При этом в объединении рассказали, что спасти посевы от солнца не удалось в части районов Волгоградской области, так как там есть сбои в системе организации орошения .

— Были проблемы в регионах Урала и Сибири, где от паводков достаточно большие площади под картофелем и овощами остались неосвоенными , — добавил исполнительный директор организации Алексей Красильников.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

При этом, говорит эксперт, оценить издержки аграриев пока сложно .

— Многое зависит от конкретного хозяйства и региона — есть полив или нет полива. Кроме того, надо понимать, что при высоких температурах растут затраты на хранение урожая. Поэтому делать прогнозы рано , — пояснил представитель отрасли.

Алексей Красильников отметил, что более благоприятные условия для выращивания овощей сейчас сложились в центральных регионах и северной части страны , хотя и тут не всё однозначно.

— К примеру, в южном Подмосковье погода благоприятствует с точки зрения влаги , а, допустим, в Дмитровской пойме — на севере региона — отмечается переувлажнение и существуют риски, что картофель может задохнуться от избытка воды. Появление нового урожая, безусловно, будет способствовать снижению цен. Это может произойти уже в следующем месяце , — сообщил эксперт.

При этом он отметил, что по предварительным данным Минсельхоза, которые представила министр Оксана Лут, в 2024-м урожай картофеля планируется на уровне 7,2 млн т, а в прошлом году был отмечен очередной рекорд — 8,57 млн т .

— К сожалению, такие рекорды для аграриев зачастую носят обратный эффект. В прошлом году люди торговали на уровне рентабельности или ниже. Низкие цены на «борщевой набор» радуют потребителя, но сказываются на рентабельности для аграриев. А это может повлечь снижение площадей, уменьшение вложений в технологии и развитие нашего сектора , — отметил Алексей Красильников.

В Национальном плодоовощном союзе оценки влияния погоды на урожай дают с осторожностью.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Сейчас можно сказать, что жара, безусловно, отразится на урожае разных овощных культур, так как сезон в самом разгаре . Аномально высокие температуры влияют на состояние растений и формирование урожая даже для таких теплолюбивых культур, как томат, — пояснили «Известиям» в объединении.

При этом значительную долю в такой сельхозпродукции занимают овощи защищенного грунта, не поддающиеся влиянию погоды .

— Стоит отметить, что благодаря высоким объемам валового сбора овощей защищенного грунта, в частности томатов, в 2024 году общий урожай таких культур ожидается на достойном уровне. Это позволит в полной мере удовлетворить спрос населения , — пояснили в союзе.

Достигли пика

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили «Известиям» о постепенном выравнивании ситуации с ценами на овощи.

— Сезонное подорожание корнеплодов — картофеля, моркови и свеклы — практически достигло пика. Мы видим тенденцию к снижению цен на тепличные и грунтовые овощи — помидоры и огурцы, поскольку новый урожай российских поставщиков уже начал поступать на рынок, — пояснил председатель президиума объединения Игорь Караваев.

Он отметил, что доля импортных томатов на полках торговых сетей, по данным на середину июля, составляет около 20%. В основном это помидоры из Азербайджана, Узбекистана и Марокко . Доля импортной зелени не превышает 10%, цены также на нее начали снижаться на фоне расширения грунтовых поставок , пояснил представитель бизнеса.

По данным Росстата на 8 июля, дорожать продолжили капуста, которая за неделю выросла в цене на 4,4%, огурцы — на 3,7% и картофель — на 1,6% . Ранее «Известия» писали, что с начала года в рознице цены на яблоки выросли на 30% — до 159,8 рубля за 1 кг, на свеклу — на 92,3%, до 70 руб./кг, на морковь — на 62,8%, до 70 руб./кг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В ФАС сообщили, что служба проводит мониторинг цен на овощи «борщевого набора», входящие в перечень социально значимых продуктов .

— В настоящее время наблюдается снижение потребительских цен на лук репчатый, свеклу и морковь, что связано с поступлением в продажу овощей нового урожая . Вместе с тем рынки плодоовощной продукции, как правило, являются конкурентными: хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на них, отсутствуют. Это ограничивает возможность применения мер антимонопольного реагирования, — пояснили в антимонопольной службе.

В Минсельхозе «Известиям» заявили, что не видят рисков ни относительно объемов урожая, ни относительно уровня цен.

— В условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры по большей части уже заложены в производственный процесс и минимизированы за счет применения агротехнологических приемов, в первую очередь мелиорации . К тому же существенный объем овощей выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий, — заявили в пресс-службе министерства.



Там также отметили, что, по данным органов управления АПК регионов, на 12 июля овощей открытого грунта собрано 255,7 тыс. т, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года .

— Темпы производства овощей защищенного грунта также выше прошлогодних: по состоянию на 11 июля собрано 908,9 тыс. т тепличных овощей (+3,6% к уровню 2023-го), из них огурца — 528,7 тыс. т (+5,9%), томата — 358 тыс. т (на уровне прошлого года), — пояснили в Минсельхозе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ведомстве отметили, что за счет высоких урожаев овощей закрытого грунта в текущем сезоне наблюдается снижение цен производителей на такую продукцию .

— По состоянию на 10 июля томаты с конца прошлого года подешевели на 19,8%, в том числе на 11,5% только за последний месяц, стоимость огурцов упала на 34,1%. В то же время на ряд овощей открытого грунта отпускные цены сейчас даже ниже, чем были год назад: подешевели лук репчатый (–26,6%), капуста белокочанная (–14,3%), свекла столовая (–2,8%) , — уточнили в пресс-службе ведомства.



С учетом показателей текущего валового сбора и ценовой динамики в Минсельхозе не ожидают существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году.

Потерь урожая из-за аномальной погоды не избежать, но они скорее отразятся на внешнем, а не на внутреннем рынке, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— По прогнозам экспертов, они составят от 10 до 25% по разным культурам. На это повлияют и майские заморозки, и летняя жара. Но это не катастрофично для внутреннего рынка, который Минсельхоз сможет обеспечить. Проблемы могут быть с экспортными поставками , где на рекорды в этот раз мы вряд ли выйдем, — полагает эксперт.