Виды на неурожай: из-за жары аграрии рискуют недополучить часть овощей

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты в Амурской области
Мир
Захарова указала на необходимость реформирования Совбеза ООН
Мир
Порошенко осудил Раду за бездействие в сфере энергетики
Общество
Веерные отключения электроэнергии затронули часть Запорожской области
Мир
Советник Трампа рассказал о самочувствии экс-главы Белого дома после покушения
Происшествия
Два белгородских сельхозпредприятия повреждены в результате атак ВСУ
Здоровье
Психолог указала на последствия чрезмерного безделья
Мир
Глава МИД ЮАР заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без РФ
Мир
Советник Трампа обвинил администрацию Байдена в провоцировании России
Мир
Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Захарова уличила западных дипломатов в лицемерии после заседания Совбеза ООН
Мир
Американского сенатора Менендеса признали виновным в деле о коррупции
Происшествия
В Ижевске мужчина сбросил девочку с 17 этажа и совершил суицид
Мир
Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству
Мир
CNN узнал о получении США данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа
Мир
Более половины опрошенных украинцев не ассоциируют себя с европейцами
Мир
Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса
Наука и техника
Попытку астронавтов NASA выйти в открытый космос отложили на неопределенный срок
/

Виды на неурожай: из-за жары аграрии рискуют недополучить часть овощей

Как это отразится на рынке и удастся ли удовлетворить спрос потребителей
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальная жара на юге России может сократить урожай овощей 2024 года. Об этом «Известиям» сообщили сельхозпроизводители, схожий прогноз дали и в профильных ассоциациях. Речь в первую очередь о томатах и картофеле, с проблемами выращивания которых уже столкнулись в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и других регионах. При этом в Минсельхозе рисков для нового урожая не видят: в ведомстве заявили, что существенный объем овощей аграрии выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий. По мнению экспертов, потери сельхозкультур из-за летней жары и майских заморозков могут составить до 25%, но для внутреннего рынка критичными они не будут.

Остались без опыления

Аномальная жара может повлиять на объемы урожая овощей в южных регионах России. Как утверждают аграрии, речь в первую очередь идет о помидорах, возобновления урожайности которых сельхозпроизводители ждут только через три месяца.

— С проблемами выращивания помидоров из-за аномально теплой погоды столкнулось большинство регионов юга РФ. В том числе Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край, Крым и новые субъекты. Если сельхозпроизводители сохранят растения, которые сейчас перестали плодоносить, они дадут урожай примерно через три месяца, — пояснили «Известиям» в Союзе органического земледелия.

Помидоры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов

Чтобы окупить свои затраты и получить хоть какую-то прибыль, аграрии могут попытаться «нагнать» ее стоимостью продукции, считают в объединении. При этом там не стали давать никаких прогнозов по ценам.

В южных регионах России в прошлом году цена за килограмм помидоров была 50–70 рублей, сейчас 80-100 рублей и пока не опускается. В свое время на снижение цены на эту культуру сыграло вхождение в состав РФ Херсонской области, тогда стоимость помидоров упала до 40 рублей. Сейчас аномальная жара стоит по всему югу нашей страны, включая новые субъекты, воды для полива не хватает, — пояснили в союзе.

Сложность ситуации с новым урожаем признает и сельхозпроизводитель из Ростовской области, руководитель проекта «ОБатат» Анастасия Вейшторт.

— Мы столкнулись с тем, что у нас томатный сезон на данный момент практически заканчивается. Сейчас мы отгружаем то, что успело завязаться до наступления жары, которая началась с начала июня. Помидоры перестали опыляться месяц назад, когда возросла температура. В ближайшие два-три месяца мы вряд ли сможем что-то предложить покупателям, — рассказала «Известиям» представитель отрасли.

Помидоры
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Температура уже довольно долго не опускается ниже 30–32 ℃, а пыльца помидоров становится стерильной после 28 ℃, добавила она.

«Волны жары будут втрое чаще, чем сейчас, и продолжительнее»
Климатолог Алексей Кокорин — о частоте экстремальных природных явлений и точности «длинных» прогнозов погоды

Сгорело или утонуло

Влияние жары на урожай признают и в объединениях сельхозпроизводителей.

Картофель и овощи открытого грунта достаточно чувствительны к погодным условиям, в том числе к жаре и осадкам. Например, картофель благополучно проходит вегетацию при температурах в диапазоне 18–22 ℃. На фоне аномальной погоды сельхозпроизводители проводят уборку в ночное время, когда снижается жара, используют мелиоративные технологии, — рассказал «Известиям» председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

По его словам, пока производители картофеля оценивают объем будущего урожая с оптимизмом. При этом в объединении рассказали, что спасти посевы от солнца не удалось в части районов Волгоградской области, так как там есть сбои в системе организации орошения.

Были проблемы в регионах Урала и Сибири, где от паводков достаточно большие площади под картофелем и овощами остались неосвоенными, — добавил исполнительный директор организации Алексей Красильников.

Картофель
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

При этом, говорит эксперт, оценить издержки аграриев пока сложно.

— Многое зависит от конкретного хозяйства и региона — есть полив или нет полива. Кроме того, надо понимать, что при высоких температурах растут затраты на хранение урожая. Поэтому делать прогнозы рано, — пояснил представитель отрасли.

Алексей Красильников отметил, что более благоприятные условия для выращивания овощей сейчас сложились в центральных регионах и северной части страны, хотя и тут не всё однозначно.

— К примеру, в южном Подмосковье погода благоприятствует с точки зрения влаги, а, допустим, в Дмитровской пойме — на севере региона — отмечается переувлажнение и существуют риски, что картофель может задохнуться от избытка воды. Появление нового урожая, безусловно, будет способствовать снижению цен. Это может произойти уже в следующем месяце, — сообщил эксперт.

Тот еще фрукт: в июне Россия удвоила импорт яблок
Популярные плоды везут в РФ из разных стран мира

При этом он отметил, что по предварительным данным Минсельхоза, которые представила министр Оксана Лут, в 2024-м урожай картофеля планируется на уровне 7,2 млн т, а в прошлом году был отмечен очередной рекорд — 8,57 млн т.

— К сожалению, такие рекорды для аграриев зачастую носят обратный эффект. В прошлом году люди торговали на уровне рентабельности или ниже. Низкие цены на «борщевой набор» радуют потребителя, но сказываются на рентабельности для аграриев. А это может повлечь снижение площадей, уменьшение вложений в технологии и развитие нашего сектора, — отметил Алексей Красильников.

В Национальном плодоовощном союзе оценки влияния погоды на урожай дают с осторожностью.

Картошка
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Сейчас можно сказать, что жара, безусловно, отразится на урожае разных овощных культур, так как сезон в самом разгаре. Аномально высокие температуры влияют на состояние растений и формирование урожая даже для таких теплолюбивых культур, как томат, — пояснили «Известиям» в объединении.

При этом значительную долю в такой сельхозпродукции занимают овощи защищенного грунта, не поддающиеся влиянию погоды.

— Стоит отметить, что благодаря высоким объемам валового сбора овощей защищенного грунта, в частности томатов, в 2024 году общий урожай таких культур ожидается на достойном уровне. Это позволит в полной мере удовлетворить спрос населения, — пояснили в союзе.

Гляну на село: для развития сельского хозяйства в РФ не хватает кадров, техники и денег
По оценкам экономистов, РФ пока отстает в производстве собственных фруктов и ягод

Достигли пика

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили «Известиям» о постепенном выравнивании ситуации с ценами на овощи.

Сезонное подорожание корнеплодов — картофеля, моркови и свеклы — практически достигло пика. Мы видим тенденцию к снижению цен на тепличные и грунтовые овощи — помидоры и огурцы, поскольку новый урожай российских поставщиков уже начал поступать на рынок, — пояснил председатель президиума объединения Игорь Караваев.

Он отметил, что доля импортных томатов на полках торговых сетей, по данным на середину июля, составляет около 20%. В основном это помидоры из Азербайджана, Узбекистана и Марокко. Доля импортной зелени не превышает 10%, цены также на нее начали снижаться на фоне расширения грунтовых поставок, пояснил представитель бизнеса.

По данным Росстата на 8 июля, дорожать продолжили капуста, которая за неделю выросла в цене на 4,4%, огурцы — на 3,7% и картофель — на 1,6%. Ранее «Известия» писали, что с начала года в рознице цены на яблоки выросли на 30% — до 159,8 рубля за 1 кг, на свеклу — на 92,3%, до 70 руб./кг, на морковь — на 62,8%, до 70 руб./кг.

Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В ФАС сообщили, что служба проводит мониторинг цен на овощи «борщевого набора», входящие в перечень социально значимых продуктов.

— В настоящее время наблюдается снижение потребительских цен на лук репчатый, свеклу и морковь, что связано с поступлением в продажу овощей нового урожая. Вместе с тем рынки плодоовощной продукции, как правило, являются конкурентными: хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на них, отсутствуют. Это ограничивает возможность применения мер антимонопольного реагирования, — пояснили в антимонопольной службе.

В Минсельхозе «Известиям» заявили, что не видят рисков ни относительно объемов урожая, ни относительно уровня цен.

— В условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры по большей части уже заложены в производственный процесс и минимизированы за счет применения агротехнологических приемов, в первую очередь мелиорации. К тому же существенный объем овощей выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий, — заявили в пресс-службе министерства.

Там также отметили, что, по данным органов управления АПК регионов, на 12 июля овощей открытого грунта собрано 255,7 тыс. т, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Темпы производства овощей защищенного грунта также выше прошлогодних: по состоянию на 11 июля собрано 908,9 тыс. т тепличных овощей (+3,6% к уровню 2023-го), из них огурца — 528,7 тыс. т (+5,9%), томата — 358 тыс. т (на уровне прошлого года), — пояснили в Минсельхозе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ведомстве отметили, что за счет высоких урожаев овощей закрытого грунта в текущем сезоне наблюдается снижение цен производителей на такую продукцию.

— По состоянию на 10 июля томаты с конца прошлого года подешевели на 19,8%, в том числе на 11,5% только за последний месяц, стоимость огурцов упала на 34,1%. В то же время на ряд овощей открытого грунта отпускные цены сейчас даже ниже, чем были год назад: подешевели лук репчатый (–26,6%), капуста белокочанная (–14,3%), свекла столовая (–2,8%), — уточнили в пресс-службе ведомства.

С учетом показателей текущего валового сбора и ценовой динамики в Минсельхозе не ожидают существенного подорожания плодоовощной продукции в этом году.

Потерь урожая из-за аномальной погоды не избежать, но они скорее отразятся на внешнем, а не на внутреннем рынке, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— По прогнозам экспертов, они составят от 10 до 25% по разным культурам. На это повлияют и майские заморозки, и летняя жара. Но это не катастрофично для внутреннего рынка, который Минсельхоз сможет обеспечить. Проблемы могут быть с экспортными поставками, где на рекорды в этот раз мы вряд ли выйдем, — полагает эксперт.

По его мнению, в случае необходимости Россия может докупить продукцию в соседних странах — в Белоруссии, Азербайджане и других.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир