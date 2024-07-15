Тот еще фрукт: в июне Россия удвоила импорт яблок

15 июля стало известно, что Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на российский рынок. Импорт этого традиционного для российского стола фрукта в этом году растет. Так, в июне в РФ было ввезено 42 тыс. т яблок. Это на 10% больше по сравнению с маем 2024 года и в 1,8 раз больше, чем в июне 2023 года. Крупнейшими экспортерами яблок в России стали, по данным ФГИС «Аргус-Фито», Турция (9,7 тыс. т), ЮАР (7,2 тыс. т), Сербия (6,4 тыс. т), Китай (4,2 тыс. т), Узбекистан (1,7 тыс. т). По уточненным прогнозам Минсельхоза, урожай яблок в России составит 1,5 млн т вместо запланированных 1,8 млн т. Подробности ситуации — в материале «Известий».

В поисках баланса

Россия в среднем производит около 2,8 млн т яблок в год, сообщила «Известиям» директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии Наталья Шагайда. За последние годы наблюдался рост производства и произошло изменение его структуры по основным типам сельхозпроизводителей, рассказала она.

По фруктам в России исторически наблюдается высокая импортозависимость, однако благодаря государственной поддержке с 2018 года заметен устойчивый рост агропрома.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Вместе с тем, для обеспечения внутренней потребности отечественной продукции этого пока недостаточно, поэтому на прилавках мы видим импортные яблоки, — говорит Наталья Шагайда. — Российские производители этим обеспокоены, слышны призывы закрыть импорт на время сбора урожая. Но правительству нужно учитывать и интересы потребителей, которые выигрывают от конкуренции поставщиков, тем более что члены ЕАЭС всё равно будут поставлять продукцию в Россию.

Как отмечает аналитик, своих производителей можно поддерживать другими способами, помогая в строительстве плодохранилищ, создавая возможность снижать издержки и повышать производительность.

Подвела погода

В России ожидается наименьший урожай за много лет — плоды побиты майскими заморозками. Особенно пострадали косточковые плодовые культуры.

По словам управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, заморозки уничтожили и множество молодых деревьев, которые погибли вместе с первой листвой.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Вопреки устоявшемуся мнению, что яблоки в средней полосе России растут сами, за деревьями необходим уход, — утверждает она.

На юге России выращивание плодовых культур развито не так сильно, как хотелось бы. «Виноват» крайне урбанизированный характер организации пространств. «Краснодарский край — череда упирающихся друг в друга сплошных станиц, огромных, как мегаполисы, со стерильными полосами возделываемых земель», — сетует Косарева.

Отчасти спасти ситуацию помогла бы система общественных городских садов, которые можно создавать прямо в небольших городах, считает эксперт.

Подвела жадность

Помимо естественных причин неурожайности, можно выделить и управленческие, на которые можно и нужно влиять.

Фермеры, особенно в средней полосе, упорно продолжают выращивать сорта, которые не приспособлены к жизни в средней полосе России, где раз в 10 лет стабильно наблюдаются морозные зимы и весны. «Этот подход обусловлен исключительно коммерческой жадностью», — считает Екатерина Косарева.

Дело в том, что фермеры предпочитают сорта, которые купят непосредственные потребители на рынках или в магазинах. Те, что выращиваются для переработки, более морозоустойчивы. Но и более дешевы.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Такие фермеры не только не получат доход от деятельности, но и, скорее всего, закончат год убытками, а всё из-за отсутствия сортовой диверсификации и желания продать подороже, — говорит аналитик.

Низкое сортовое разнообразие отчасти связано с необходимостью особого ухода за деревьями. Например, сорт «Десертное Исаева» требует особой обрезки.

— И тут возникают вопросы к компетентности агрономов и фермеров, которые порой просто не желают связываться с капризными сортами, пренебрегая даже их высокой производительностью и собственной конкурентоспособностью, — говорит Косарева.

Фактор спроса

Ситуацию удалось выправить частично за счет переработки. В 2022-2024 годах резко выросло производство соков и фруктовых джемов, повидла и т.д.

В 2023 году, по данным TK Solutions, российские предприятия выпустили 464,5 млн условных банок джемов, ягодных и фруктовых желе. Это на 3,2% выше относительно результатов 2022 года. С 2017 по 2024-й среднегодовой прирост производства отрасли вырос на 17,8%, в ЦФО — на 51,8%, в Приволжском ФО — на 24,9%. А в январе 2024 года продукция джемов увеличилась на 33,6% к январю 2023 года.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По данным Росстата за I квартал 2024 года, российские производители выпустили 470 млн условных банок фруктовых и овощных соков, что больше, чем за аналогичный период в 2023 году, на 44,2%. По итогам марта рост год к году составил 62%.

При этом растет число перерабатывающих производств, в том числе федерального масштаба. Так, в Емельяновском районе Красноярского края строится крупнейший в РФ завод по производству соков, который планируется запустить уже в 2024 году. А именно яблоки являются базой для виноградных, персиковых и вишневых нектаров.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Таким образом, рост импорта более чем логичен. Многие сады, которые были заложены за последние два года, еще пока не начали отдавать вложенное. С момента закладки до того, как сад начнет приносить прибыль, должно пройти минимум 3–5 лет.