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Молдавия сможет выйти из кризиса с Россией и странами ЕАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Молдавия, сотрудничая с Россией и странами ЕАЭС, сможет выйти из глубочайшего кризиса, сообщила «Известиям» депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

«Традиционно и географически так сложилось, что мы плотно сотрудничаем с РФ, что позволяет налаживать ряд сфер нашей жизнедеятельности. Мы говорим про цены на газ, взаимный экономический оборот, сельское хозяйство. Также мы нацелены на сотрудничество в сфере культуры и спорта. Нас связывает большое наследие и совместное прошлое. Именно с Россией и со странами ЕАЭС мы можем вывести Молдавию из глубочайшего кризиса», — сказала она.

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Рынки сбыта с Россией и странами ЕАЭС очень сильно помогли бы республике, добавила депутат. Также стороны должны налаживать диалог касательно прямых поставок газа из России в республику.

Энергетический кризис в Молдавии начался из-за роста цен на газ и электроэнергию, в результате чего в стране начались акции протеста. Также «Газпром», который ранее был единственным поставщиком газа в республику, в 2022 году на 30% сократил объем его подачи из-за проблем с транзитом через Украину. После этого Молдавия начала закупать топливо у европейских поставщиков, а газ из России поставляется в Приднестровье.

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