«Нет уверенности, что Кишинев не введет визовый режим с Россией»

В парламенте Молдавии кулуарно обсуждался вопрос введения виз для россиян, однако вряд ли президент Майя Санду пойдет на это до выборов, которые состоятся 20 октября, заявила депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер. По мере приближения к голосованию Кишинев усиливает давление на Гагаузию и Приднестровье, а также на регионы, в которых сильны пророссийские и оппозиционные настроения . О необратимости курса на евроинтеграцию, приоритетных направлениях сотрудничества с РФ и новых протестах в Молдавии — в интервью Марины Таубер «Известиям».

«Кишинев не предпринимает попыток наладить диалог с Приднестровьем»

— Период президентства Майи Санду сопровождается множеством судебных процессов против представителей оппозиции, в том числе и против вас. Чего, с вашей точки зрения, добивается ее администрация?

— Я считаю, что у Майи Санду есть задача отправить в тюрьму не только меня, но и башкана Гагаузии Евгению Гуцул, чтобы оказать как можно большее давление на нашу команду. Сегодня мы предоставляем людям то, чего они ждали от власти, поэтому действующая партия элементарно боится оппозиции . Сегодня ни Майя Санду, ни PAS (правящая партия «Действие и солидарность». — «Известия») никак не могут остановить нас, кроме как через суды, ложные обвинения, фальшивые показания и через то, как они фабрикуют уголовные дела.

Президент Молдавии Майя Санду Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Всё это время власть оказывает огромное давление на людей, которые поддерживают нашу повестку. Прессинг усиливается как раз в тех регионах, где мы активно работаем и пользуемся поддержкой , а именно в Гагаузии, Тераклии, Оргееве и Бельцах.

Справка «Известий» Марину Таубер обвинили в организации акции протеста в здании суда и срыве заседания, на котором рассматривалось дело против руководителя блока «Победа» Илана Шора. В мае 2023-го ее уже лишали депутатского иммунитета, для того чтобы передать в суд обвинения в фальсификации финансовых отчетов партии «Шор». До середины июля прошлого года она находилась под домашним арестом. С ноября по март 2024-го она была под судебным контролем. В марте парламент снова проголосовал за лишение ее депутатского иммунитета. В общей сложности ее лишали депутатского иммунитета более 10 раз.

— Насколько, по вашей оценке, Майя Санду может пойти на обострение отношений с Приднестровьем и Гагаузией в преддверии выборов?

— Санду уже пошла на обострение этих взаимоотношений. Мы видим ряд факторов, которые ущемляют жизнедеятельность автономии, — например, башкана не включают в кабинет правительства, Гагаузию лишают финансирования и ряда важных проектов из государственного бюджета, упраздняют суды автономии . Власти приезжают туда короткими наездами, но никакого общения ни с официальными представителями Гагаузии, ни с людьми у них нет.

На эти регионы, и вообще на регионы, которые стремятся к взаимоотношениям с Россией и странами ЕАЭС, оказывается всё больше и больше давления , у них уже давно нет нормального диалога с властями Молдовы. Кишинев не предпринимает попыток наладить диалог с Приднестровьем .

Вид города Тирасполь — столицы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

В воздухе витает ненависть к тем, кто поддерживает Россию, кто говорит на русском языке и считает, что наши взаимоотношения с РФ и с ЕАЭС — это будущее. И я сейчас говорю не про политиков . Ту повестку дня и те идеи, которые продвигаем мы, команда Илана Шора, поддерживает как минимум 50% населения. И понятно почему: в Гагаузии уже более 30 тыс. пенсионеров и бюджетников получают надбавки к пенсиям и пособиям от российского Промсвязьбанка через фонд «Евразия», которые приняли решение оказать помощь нашим гражданам.

— Учитывая сложные отношения Москвы и Кишинева, обсуждается ли сейчас введение визового режима с РФ?

— Мы сейчас ограничены в посещениях заседаний парламента, тем не менее мы следим за повесткой дня. В настоящий момент наши границы открыты, но мы много раз были свидетелями того, как не пускают в Молдавию граждан с российскими паспортами. Нашим властям не нужны для этого визы и визовый режим, они просто запрещают гражданам РФ заезжать на нашу территорию. И даже наших граждан с молдавскими паспортами, которые приезжают из России, по несколько часов держат на вылете и на прилете , подвергают всяческим беспрецедентным процедурам, которые в принципе не виданы ни в одном государстве. На данный момент визового режима нет, но то, что делает нынешняя власть, — это еще хуже.

При этом одна из самых крупных диаспор проживает именно в России. Майя Санду, как всегда, перед выборами не сделает ничего, что связано с визами и с визовым режимом . Но это делается не потому, что существует здравый смысл или забота о наших гражданах и о взаимоотношениях с Россией, а потому, что они хотят попробовать в очередной раз обмануть наш народ и якобы не обострять ситуацию .

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

— То есть мы можем говорить, что визовый режим не введут?

— В нынешних условиях нет уверенности, что Кишинев не введет визовый режим с Россией. Мы сейчас в оппозиции, а за то, что придумает наша власть, не можем отвечать . Поэтому что придет в голову партии власти, я бы не бралась комментировать.

— А в парламенте этот вопрос обсуждался?

— Официально на уровне парламента такого не было, но отдельные мнения и комментарии от партии власти мы слышали. Очевидно, это произойдет, если Молдова вступит в Евросоюз .

— За последний год Молдавия вышла из десятков соглашений СНГ. Процесс на евроинтеграцию уже, получается, необратим?

— Мы можем сказать, что с подходом Майи Санду и PAS движение в Евросоюз со стороны нашей страны возросло. Но за это время очень многое поменялось и в ЕС. Сегодня наши сограждане четко понимают, что никакого будущего там нет. ЕС сам по себе испытывает очень большие экономические и социальные проблемы. И результаты на прошедших выборах в Европарламент и выборов в европейских странах, а также то, что сейчас происходит в США — а это влияет на Европу, — тому очередное свидетельство .

Мы никогда не были нужны Евросоюзу . Мы нужны ему как площадка для определенных действий, чтобы заполучить геополитическое влияние. А на то, что происходит в Молдове, им глубоко наплевать.

И вот этот процесс, который наши правители хотят считать необратимым, на самом-то деле очень сильно зависит от наших граждан. Поэтому мы призываем их активно участвовать в референдуме (20 октября пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. — «Известия») и голосовать против присоединения к этой структуре именно потому, что стремление к евроинтеграции уже поменяло нашу жизнь к худшему .

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Сейчас идет разрыв разных соглашений, но при этом мы остаемся членом СНГ и наблюдателем Евразийского экономического союза (официальные власти в Кишиневе не признают получение статуса наблюдателя в 2018 году. — «Известия»). Мы твердо уверены, что PAS и нынешняя власть не должны совершить эту ошибку. Мы должны как оставаться в содружестве и стать членом ЕАЭС, так и сотрудничать с теми государствами, которые оказывают нам реальную поддержку и хотят развития для нашей страны .

«С Россией и со странами ЕАЭС мы можем вывести Молдавию из глубочайшего кризиса»

— Последние годы политический процесс в Молдавии сопровождается акциями протеста и антиправительственными митингами. Какова, по вашей оценке, реальная поддержка оппозиционной активности?

— Я считаю, что наше население сейчас как никогда готово к протестам. С 2022 года мы активно в них участвуем. Людей не устраивают, в частности, выросшие цены, в том числе на коммунальные услуги . К сожалению, сегодня невозможно обозначить ни одну сферу жизни в Республике Молдова, где наблюдался бы рост, а не стагнация.

То, что гражданам это всё абсолютно надоело и люди не могут так жить, и то, что они были обмануты действующей властью, — это факт . Поэтому наверняка протесты будут усиливаться, люди дальше будут возмущаться, потому что власть не предпринимает ничего, чтобы исправить тяжелую социальную обстановку в нашей стране.

— Какие перспективы видит молдавская оппозиция в сотрудничестве с Россией?

— Мы считаем, что Молдова — небольшая страна, которая должна стремиться к диалогу со всеми государствами. Традиционно и географически так сложилось, что мы плотно сотрудничаем с РФ, что позволяет налаживать ряд сфер нашей жизнедеятельности . Мы говорим про цены на газ, взаимный экономический оборот, сельское хозяйство. Также мы нацелены на сотрудничество в сфере культуры и спорта, ведь нас связывает большое наследие и совместное прошлое. Именно с Россией и со странами ЕАЭС мы можем вывести Молдавию из глубочайшего кризиса.

Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

Республика Молдова — аграрная страна, поэтому рынки сбыта с Россией и со странами ЕАЭС очень сильно помогли бы нам . Многие проблемы в нашей стране связаны с ценами на газ. То, что сегодня происходит в сфере энергетики, способно буквально, немного утрирую, за несколько часов изменить всю составляющую жизни нашей страны. Поэтому мы обязательно должны налаживать диалог с нашей стороны.

Наше правительство не делает ничего для собственных граждан. Именно партнеры из России оказывают эту помощь, и это несмотря на то, что с официальным Кишиневом диалога и адекватных взаимоотношений на сегодняшний день просто нет .

С нашей стороны сотрудничество однозначно будет усиливаться. Я не буду высказываться сейчас за всю молдавскую оппозицию. Я скажу от имени блока «Победа»: мы считаем это приоритетом. И именно с этим посылом мы идем на президентские выборы и на референдум. Наша страна категорически не должна входить в Евросоюз, а должна делать всё возможное, чтобы стать членом ЕАЭС. Мы очень благодарны, что в такой сложной ситуации нам подставляют плечо, и мы чувствуем поддержку .

— В июне в Москве прошел второй съезд блока «Победа». Известны ли даты и место следующего съезда?