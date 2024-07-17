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Лавров сообщил о намерении РФ добиться правды в расследованием по «Северным потокам»

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Фото: TASS/Zuma
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Россия будет добиваться правды по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом 17 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если бы они оставили энергетическую безопасность, пришлось бы обсуждать, кто взорвал «Северные потоки». Это такая тема, которую они хотят поскорее закрыть. Но мы будем добиваться правды, если уж я упомянул эти «Северные потоки», будем добиваться правды», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Лавров отметил, что эта тема никуда не исчезла. По его словам, в Совете безопасности РФ напомнят о деле о подрыве газопроводов.

Он уточнил, что заявление Швеции, проводившей расследование полтора года и закрывшей его, «недостойно любого политика».

Загадка о трубе: кто взорвал «Северный поток»
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В сентябре 2022 года произошли подрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В 2023-м журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он также отметил, что Белый дом намеревался заставить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в феврале 2024 года, заявил, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.

В апреле 2024 года «Известиям» заявили в бундестаге, что Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток», «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран. Причина тому — опасения, что в итоге могут вскрыться факты причастности к терактам США и Украины.

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