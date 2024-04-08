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В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании подрывов на «Северных потоках»

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Фото: Командование обороны Дании
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Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток», «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран, заявили «Известиям» в бундестаге. Причина тому — опасения, что в итоге могут вскрыться факты причастности к терактам США и Украины.

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В конце марта группа депутатов Госдумы обратилась с заявлением в генпрокуратуры пяти заинтересованных государств — России, США, Германии, Франции и Кипра с просьбой провести расследование о причастности американского руководства к терактам на территории Европы. МИД РФ сообщил, что будет следить за международной реакцией на переданные обращения.

Впрочем, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что западные страны, вероятнее всего, проигнорируют запросы России. Он напомнил, что схожая ситуация уже наблюдалась с расследованием подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в сентябре 2022 года.

«Они будут «кормить» нас информацией, которая как бы должна подтверждать их версию о произошедшем, что они и Украина здесь совершенно ни при чем. Ни о каком реальном содействии России с их стороны речи идти не будет», — сказал он «Известиям».

Власти Германии опасаются публично рассказывать о ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран, поскольку следы заказчика могут привести либо к Украине, либо к ближайшим союзникам ФРГ — в их число входят и США. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага Вольфганг Виле.

«Я считаю, что немецкие власти делают вид, будто проводят расследование. Но боюсь, что они не особо заинтересованы в раскрытии фактов. Поскольку, если выяснится, что след ведет на Украину, в Германии разразится дискуссия касательно того, стоит ли и дальше ее поддерживать. И если выяснится, что какая-либо страна — союзник Германии заплатила преступникам или они прибыли оттуда, также разразится большая дискуссия. И я думаю, что правительство этого не хочет», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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