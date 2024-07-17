Служба военной контрразведки Польши подозревает бывшего министра обороны страны Мариуша Блащака в рассекречивании информации о плане обороны страны в случае нападения. Об этом 17 июля сообщила радиостанция RMF FM.

«Руководитель Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года представил в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком», — говорится в заявлении разведслужбы.

Подозрения в отношении Блащака связаны с принятым в 2011 году планом «Варта», который описывал меры защиты в случае гипотетического нападения России. В сентябре 2023 года экс-глава МО Польши показал часть рассекреченного документа в предвыборном агитационном ролике.

Согласно этому плану, Польша могла бы самостоятельно обороняться в течение 10–14 дней, а главный рубеж обороны был определен по реке Висла, что фактически привело бы к сдаче около половины территории страны.

Отмечалось, что Блащак использовал данные сведения для дискредитации своих политических оппонентов в ходе парламентской избирательной кампании и подвергся критике за обнародование чувствительной информации.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. В частности, накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что победа России в украинском конфликте может перерасти в потенциальное столкновение с западными странами. По его словам, Варшава действует рационально и спокойно с целью обеспечить безопасность страны.

До этого, 10 июля, глава польского МИДа Радослав Сикорский выступил с утверждением, что страна должна помогать Украине, чтобы ей самой не пришлось находиться в конфликте с Москвой. Тогда же начальник генштаба вооруженных сил Веслав Кукула заявил о необходимости готовить военных к полномасштабному вооруженному противостоянию.

РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается со странами НАТО. В частности, в марте президент России Владимир Путин назвал такие опасения бредом и указал на то, что именно альянс вплотную подошел к российским границам.