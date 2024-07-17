Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Мир
Трамп выступил против антироссийских санкций
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Кувейта палестино-израильский конфликт
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Экономика
Из-за жаркой погоды аграрии России рискуют недополучить часть овощей
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Армия
Российская ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Президент Польши предупредил о риске столкновения между Россией и Западом

Президент Польши Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победа России в украинском конфликте может перерасти в потенциальное столкновение с Западом. Об этом 16 июля заявил президент Польши Анджей Дуда.

Журналист задал политику вопрос о том, что будет в случае поражения Украины.

«Потенциальная война России с Западом будет чрезвычайно близка», — отметил он в интервью изданию Wirtualna Polska.

По словам Дуды, необходимо действовать рационально и спокойно. Президент добавил, что именно так Варшава и действует, подчеркнув, что главной целью является безопасность страны.

«Мы сильно увеличили расходы на оборону в Польше, и все, я надеюсь, знают, что это нужно поддерживать», — отметил он.

Затронул Дуда и тему возможного вступления Украины в НАТО. По мнению президента, Киев на саммите Североатлантического альянса, который прошел с 9 по 11 июля, получил четкий сигнал о необратимости пути страны в блок.

Также глава государства добавил, что для альянса Россия представляет наибольшую угрозу.

«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — о перспективах возобновления диалога с блоком, растущем давлении альянса на Китай и пустой трате времени на конференции по Украине

Москва в свою очередь неоднократно указывала на провокации со стороны Запада. В июне замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что РФ не видит от западных стран адекватного понимания растущей опасности ядерного конфликта. Также он подчеркнул, что недооценка возможности применения Россией ядерного оружия может приобрести фатальный характер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также указывала на то, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту. Она подчеркнула, что у Москвы никогда не было и нет агрессивных планов в отношении военно-политического блока.

О нежелании воевать с альянсом говорил и президент РФ Владимир Путин. Он неоднократно называл такие опасения бредом. Глава государства указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024