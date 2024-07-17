Президент Польши предупредил о риске столкновения между Россией и Западом

Победа России в украинском конфликте может перерасти в потенциальное столкновение с Западом. Об этом 16 июля заявил президент Польши Анджей Дуда.

Журналист задал политику вопрос о том, что будет в случае поражения Украины.

«Потенциальная война России с Западом будет чрезвычайно близка», — отметил он в интервью изданию Wirtualna Polska.

По словам Дуды, необходимо действовать рационально и спокойно. Президент добавил, что именно так Варшава и действует, подчеркнув, что главной целью является безопасность страны.

«Мы сильно увеличили расходы на оборону в Польше, и все, я надеюсь, знают, что это нужно поддерживать», — отметил он.

Затронул Дуда и тему возможного вступления Украины в НАТО. По мнению президента, Киев на саммите Североатлантического альянса, который прошел с 9 по 11 июля, получил четкий сигнал о необратимости пути страны в блок.

Также глава государства добавил, что для альянса Россия представляет наибольшую угрозу.

Москва в свою очередь неоднократно указывала на провокации со стороны Запада. В июне замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что РФ не видит от западных стран адекватного понимания растущей опасности ядерного конфликта. Также он подчеркнул, что недооценка возможности применения Россией ядерного оружия может приобрести фатальный характер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также указывала на то, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту. Она подчеркнула, что у Москвы никогда не было и нет агрессивных планов в отношении военно-политического блока.

О нежелании воевать с альянсом говорил и президент РФ Владимир Путин. Он неоднократно называл такие опасения бредом. Глава государства указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.