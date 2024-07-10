Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине

Польше надо помогать Украине, чтобы ей самой не пришлось находиться в конфликте с Россией. Об этом 10 июля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Наше дело — помочь Украине. Выиграть сейчас, чтобы нам не пришлось тратить деньги, сокровища и чего-нибудь еще хуже, чтобы самим выполнять эту работу», — сказал он на саммите НАТО.

По его словам, альянс был создан для сдерживания России в обличье СССР, однако после первой победы НАТО следует победить во второй раз. Он также добавил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители F-16 находятся уже в пути на Украину.

При этом Сикорский подчеркнул, что российская армия на данный момент добивается успеха и имеет инициативу на местах.

Ранее в этот день начальник генштаба вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что солдатам необходимо быть готовыми к полномасштабному вооруженному конфликту. Кукула также добавил, что нынешний интерес поляков к службе в армии начнет резко снижаться с 2027 года, поэтому военному управлению предстоит решить, принимать ли в армию больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, в ущерб закупкам военной техники.

Накануне Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу».

После этого французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что соглашение о безопасности ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты. Так он прокомментировал статью в издании Euractiv, в которой отмечалось, что пункты подписанного обеими сторонами документа позволяют Польше использовать средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины поблизости от границы с Польшей.