Реклама
Прямой эфир
Мир
Чиновник в Южной Корее обвинил женщин в росте числа суицидов мужчин
Мир
Глава Евросовета назвал визит Орбана в Москву политической ошибкой
Экономика
Авиакомпании России увеличили пассажиропоток в июне до 10,7 млн человек
Мир
Люксембург подписал соглашение о гарантиях безопасности с Украиной
Мир
Глава Пентагона заявил об оживлении экономики США расходами стран НАТО на оборону
Мир
В МИД Индии назвали визит Моди в Россию чрезвычайно успешным
Мир
В российском МИДе не ждут ничего хорошего от саммита НАТО
Общество
Названа сумма взятки главному кадровику Минобороны
Мир
Пентагон разместит в ФРГ ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие
Мир
Генштаб Польши заявил о необходимости готовить солдат к полномасштабному конфликту
Мир
Москва назвала реалистичную позицию Киева условием для начала переговоров
Мир
Нового депутата парламента Британии заподозрили в связях с террористом
Мир
В ГД осудили нарушение Украиной протокола в рамках Совбеза ООН
Мир
Израиль атаковал позиции Сирии в районе Голанских высот
Мир
Матвиенко указала на желание граждан в Европе «смести» действующие власти
Мир
Bloomberg указало на активную дипломатию Путина вопреки усилиям Запада
Мир
Бельгия не разрешит Украине использовать F-16 вне пределов страны
Сюжет:

Сикорский рассказал о причинах помощи Польши Украине

Сикорский: Польша помогает Украине, чтобы ей самой не пришлось быть в конфликте с РФ
0
Фото: АР/Czarek Sokolowski
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польше надо помогать Украине, чтобы ей самой не пришлось находиться в конфликте с Россией. Об этом 10 июля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Наше дело — помочь Украине. Выиграть сейчас, чтобы нам не пришлось тратить деньги, сокровища и чего-нибудь еще хуже, чтобы самим выполнять эту работу», — сказал он на саммите НАТО.

По его словам, альянс был создан для сдерживания России в обличье СССР, однако после первой победы НАТО следует победить во второй раз. Он также добавил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители F-16 находятся уже в пути на Украину.

При этом Сикорский подчеркнул, что российская армия на данный момент добивается успеха и имеет инициативу на местах.

Стеномания: Варшава строит барьер на границе с Белоруссией
Польша методично мешает международной торговле

Ранее в этот день начальник генштаба вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что солдатам необходимо быть готовыми к полномасштабному вооруженному конфликту. Кукула также добавил, что нынешний интерес поляков к службе в армии начнет резко снижаться с 2027 года, поэтому военному управлению предстоит решить, принимать ли в армию больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, в ущерб закупкам военной техники.

Накануне Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. В ходе встречи премьер-министр Польши похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу».

После этого французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что соглашение о безопасности ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты. Так он прокомментировал статью в издании Euractiv, в которой отмечалось, что пункты подписанного обеими сторонами документа позволяют Польше использовать средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины поблизости от границы с Польшей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024