Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Экономика
Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Мир
СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары

Американский профессор Сакс назвал агрессивной внешнюю политику США

0
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская внешняя политика становится всё более агрессивной, хотя Вашингтон может договориться о мире на Украине, в Газе, а также наладить отношения с Китаем. Об этом 16 июля в эфире YouTube-канала Community Church of Boston американский профессор, экономист Джеффри Сакс.

«Наша пропаганда была бы смешной, если бы не была такой проблематичной — прямо как [президент США Джо] Байден. Мне совсем не нравится, как мы решаем проблемы. Мы только повышаем их опасность», — сказал эксперт.

Сакс подчеркнул, что США могут завершить конфликт на Украине за один день, заявив, что страну не примут в НАТО, а расширение альянса на восток было плохой идеей и нарушением данных Москве обещаний.

«Мы должны найти другой путь к достижению коллективной безопасности, а не обещать Украине безопасность за счет России», — продолжил он.

Войну на Ближнем Востоке можно прекратить признанием государства Палестина, к чему призвали Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН. Конфликт с Китаем остановится, если США заявят об отсутствии планов вооружать Тайвань и вмешиваться во внутренние дела КНР, добавил профессор.

«Но мы апеллируем к лучшим интересам Китая и всего мира для установления мирных отношений между Китаем и Тайванем. Этого удастся достичь, если США не будут провоцировать конфликт, поставляя Тайваню тяжелое вооружение. Наша внешняя политика основана на войне и агрессии, и из-за нее мы всё ближе к катастрофе», — резюмировал он.

Военный Альбион: Великобритания будет тренировать еще больше украинцев
Почему программа подготовки бойцов ВСУ в Соединенном Королевстве неэффективна

Ранее в этот день американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе стало худшим из возможных решений. Обещания принять Украину в НАТО лишь стимулируют Россию продолжать боевые действия, отметил он, уточняет «Газета.Ru».

В начале июля Сакс заявил, что обещание о вступлении Украины в НАТО так же реалистично, как и утверждения о том, что у американского президента всё под контролем, оба заявления неадекватные. Многие страны уже хотят иного способа достижения коллективной безопасности, чем то, что может предложить Вашингтон.

Ранее, 5 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому агентству DPA, что надеется на то, что «Украина станет союзником альянса в течение следующего десятилетия». При этом через несколько дней он заявил, что никто не говорил о вступлении Киева в альянс через 10 лет.

4 июня Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024