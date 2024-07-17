Американский профессор Сакс назвал агрессивной внешнюю политику США

Американская внешняя политика становится всё более агрессивной, хотя Вашингтон может договориться о мире на Украине, в Газе, а также наладить отношения с Китаем. Об этом 16 июля в эфире YouTube-канала Community Church of Boston американский профессор, экономист Джеффри Сакс.

«Наша пропаганда была бы смешной, если бы не была такой проблематичной — прямо как [президент США Джо] Байден. Мне совсем не нравится, как мы решаем проблемы. Мы только повышаем их опасность», — сказал эксперт.

Сакс подчеркнул, что США могут завершить конфликт на Украине за один день, заявив, что страну не примут в НАТО, а расширение альянса на восток было плохой идеей и нарушением данных Москве обещаний.

«Мы должны найти другой путь к достижению коллективной безопасности, а не обещать Украине безопасность за счет России», — продолжил он.

Войну на Ближнем Востоке можно прекратить признанием государства Палестина, к чему призвали Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея ООН. Конфликт с Китаем остановится, если США заявят об отсутствии планов вооружать Тайвань и вмешиваться во внутренние дела КНР, добавил профессор.

«Но мы апеллируем к лучшим интересам Китая и всего мира для установления мирных отношений между Китаем и Тайванем. Этого удастся достичь, если США не будут провоцировать конфликт, поставляя Тайваню тяжелое вооружение. Наша внешняя политика основана на войне и агрессии, и из-за нее мы всё ближе к катастрофе», — резюмировал он.

Ранее в этот день американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе стало худшим из возможных решений. Обещания принять Украину в НАТО лишь стимулируют Россию продолжать боевые действия, отметил он, уточняет «Газета.Ru».

В начале июля Сакс заявил, что обещание о вступлении Украины в НАТО так же реалистично, как и утверждения о том, что у американского президента всё под контролем, оба заявления неадекватные. Многие страны уже хотят иного способа достижения коллективной безопасности, чем то, что может предложить Вашингтон.

Ранее, 5 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому агентству DPA, что надеется на то, что «Украина станет союзником альянса в течение следующего десятилетия». При этом через несколько дней он заявил, что никто не говорил о вступлении Киева в альянс через 10 лет.

4 июня Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.