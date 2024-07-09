Американский профессор назвал заявления о вступлении Украины в НАТО неадекватными

Обещания о вступлении Украины в НАТО так же реалистично, как и утверждения о том, что у американского президента Джо Байдена всё под контролем, оба заявления неадекватные. Таким мнением 9 июля поделился в интервью телеканалу Judging Freedom американский профессор Джеффри Сакс в связи с проходящим саммитом альянса в Вашингтоне.

Он уточнил, что членство Украины в НАТО не только не является неотвратимым, оно само по себе невозможно, ведь Россия будет сопротивляться этому всеми возможными способами.

«Потому что Россия сказала нет расширению НАТО до российско-украинской границы, и Россия будет бороться всеми силами, чтобы этого не произошло. [Вступление Украины в НАТО] так же реалистично, как утверждение, что у Байдена всё под контролем. И то, и другое — неадекватные заявления. Но они опасны, потому что продлевают очередную вечную войну США, у которой нет никакой цели, кроме как убивать всё больше украинцев», — сказал Сакс. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Judging Freedom.

Он указал на то, что многие страны уже хотят иного способа достижения коллективной безопасности, чем то, что могут предложить Соединенные Штаты. Вашингтон обычно говорит, что все эти страны — враги, однако это не так, заявил профессор.

«Речь о маленькой части мира, которая делает вид, что всем заправляет. Но 85% мира говорит: что же вы делаете? Зачем эта милитаризация? Зачем провокационная риторика? Зачем провоцировать Китай? Зачем продолжать войну на Украине, когда нейтральный статус Украины как буфера между НАТО и Россией решил бы все проблемы? Вот какие вопросы задаёт весь остальной мир. Я слышу эти взгляды каждый день, когда общаюсь с лидерами вне натовского пузыря», — рассказал Сакс.

Также он указал, что, когда начнутся переговоры о перемирии в секторе Газа, переговорщиками со стороны США выступит ЦРУ, а со стороны палестинцев — МОССАД. Сакс обратил внимание в интервью, что на деле всем заправляют тайные разведывательные службы.

«Почему они ведут переговоры? Что сталось с дипломатами, с Госдепом, с МИДом? Они не занимаются переговорами — ими занимается разведка. И это многое говорит о том, как сейчас устроен мир», — заключил американский профессор.

Ранее, 5 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому агентству DPA, что надеется на то, что «Украина станет союзником альянса в течение следующего десятилетия». При этом через несколько дней он заявил, что никто не говорил о вступлении Киева в альянс через 10 лет.

4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.