Реклама
Прямой эфир
Спорт
КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России
Общество
ГД одобрила в I чтении проект о блокировке сайтов по продаже БАДов с нарушениями
Мир
Тело пропавшего альпиниста найдено спустя 22 года в Перу
Общество
Суд продлил арест причастным к смерти пациента врачам клиники «Ай Кью Пластик»
Мир
Глава МО Литвы объяснил усиление присутствие НАТО в странах Балтии
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Мир
НАТО передаст ВСУ больше 10 тыс. женских бронежилетов
Мир
Опрос показал возможную победу вице-президента Харрис над Трампом
Мир
Подполковник Расмуссен назвал план Зеленского по вступлению в НАТО бредовым и нереальным
Общество
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коклюшем и корью
Общество
Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере
Мир
Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности ООН
Политика
Москва назвала санкции против СМИ РФ в Черногории враждебным актом цензуры
Общество
Полицейские со стрельбой задержали в Домодедово похитителей человека
Мир
Американский профессор назвал заявления о вступлении Украины в НАТО неадекватными
Мир
Орбан призвал ЕС взять лидерство по разрешению кризиса на Украине
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году

Американский профессор назвал заявления о вступлении Украины в НАТО неадекватными

Профессор Сакс: заявления о вступлении Украины в НАТО являются неадекватными
0
Фото: АР/Yves Logghe
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обещания о вступлении Украины в НАТО так же реалистично, как и утверждения о том, что у американского президента Джо Байдена всё под контролем, оба заявления неадекватные. Таким мнением 9 июля поделился в интервью телеканалу Judging Freedom американский профессор Джеффри Сакс в связи с проходящим саммитом альянса в Вашингтоне.

Он уточнил, что членство Украины в НАТО не только не является неотвратимым, оно само по себе невозможно, ведь Россия будет сопротивляться этому всеми возможными способами.

«Потому что Россия сказала нет расширению НАТО до российско-украинской границы, и Россия будет бороться всеми силами, чтобы этого не произошло. [Вступление Украины в НАТО] так же реалистично, как утверждение, что у Байдена всё под контролем. И то, и другое — неадекватные заявления. Но они опасны, потому что продлевают очередную вечную войну США, у которой нет никакой цели, кроме как убивать всё больше украинцев», — сказал Сакс. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Judging Freedom.

Он указал на то, что многие страны уже хотят иного способа достижения коллективной безопасности, чем то, что могут предложить Соединенные Штаты. Вашингтон обычно говорит, что все эти страны — враги, однако это не так, заявил профессор.

«Речь о маленькой части мира, которая делает вид, что всем заправляет. Но 85% мира говорит: что же вы делаете? Зачем эта милитаризация? Зачем провокационная риторика? Зачем провоцировать Китай? Зачем продолжать войну на Украине, когда нейтральный статус Украины как буфера между НАТО и Россией решил бы все проблемы? Вот какие вопросы задаёт весь остальной мир. Я слышу эти взгляды каждый день, когда общаюсь с лидерами вне натовского пузыря», — рассказал Сакс.

Также он указал, что, когда начнутся переговоры о перемирии в секторе Газа, переговорщиками со стороны США выступит ЦРУ, а со стороны палестинцев — МОССАД. Сакс обратил внимание в интервью, что на деле всем заправляют тайные разведывательные службы.

«Почему они ведут переговоры? Что сталось с дипломатами, с Госдепом, с МИДом? Они не занимаются переговорами — ими занимается разведка. И это многое говорит о том, как сейчас устроен мир», — заключил американский профессор.

Трудно быть членом: чего Украине ждать от саммита НАТО
Киев продолжает мечтать о вступлении в альянс

Ранее, 5 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому агентству DPA, что надеется на то, что «Украина станет союзником альянса в течение следующего десятилетия». При этом через несколько дней он заявил, что никто не говорил о вступлении Киева в альянс через 10 лет.

4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО после завершения конфликта. А в мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024