Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Свердловской области

Водитель фургона насмерть сбил пешехода в Байкаловском районе Свердловской области. После ДТП автомобилист скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в селе Елань. По данным ИА «Ура.ру», водитель фургона Foton двигался в направлении дороги Малахова — Бобровское и допустил наезд на мужчину, который шел по левой стороне проезжей части. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Водитель покинул место ДТП, однако сотрудникам полиции удалось его разыскать. При освидетельствовании было установлено, что перед поездкой водитель употребил алкоголь. Мужчина пояснил, что распивал спиртное на работе и затем решил вывезти строительный мусор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Башкортостане 16-летний мотоциклист допустил наезд на трех пешеходов в селе Дарьино. 17-летняя девушка скончалась в медицинском учреждении, два пешехода и водитель госпитализированы.