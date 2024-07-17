В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех пешеходов

В Мелеузовском районе Башкирии выясняют обстоятельства ДТП, совершенного несовершеннолетним водителем мотоцикла, в ходе которого погибла 17-летняя девушка и пострадали два пешехода. Об этом 17 июля сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, 16-летний водитель двигался на мотоцикле Motoland XR 250 по улице Центральной в селе Дарьино, когда допустил наезд на трех пешеходов.



«В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них — четырехмесячный ребенок», — указано в Telegram-канале ведомства.

До этого, 14 июля, в результате ДТП в Крыму погиб ребенок, а также пострадали пять взрослых. Автомобиль опрокинулся на автодороге Керчь – Чистополье – Новоотрадное. В машине вместе с водителем находились 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних.