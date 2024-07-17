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Сюжет:

В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ

Захарова: Запад изучает новые возможности для переговоров с Россией по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Представители западных стран на полях заседаний Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) «зондируют почву», чтобы изыскать новую возможность для контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 17 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кто сегодня встречался с [главой МИД РФ] Сергеем Викторовичем Лавровым — это не только представители мирового большинства, не только представители Кувейта, Бахрейна, Ирана, Венгрии, но и глава министерства иностранных дел Швейцарии. И встреча была запрошена швейцарской стороной. Вот вам и ответ на вопрос: они, безусловно, зондируют почву», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik, отрывок опубликован в Telegram-канале.

Захарова отметила, что Запад, обвиняя Россию якобы в «срыве переговоров» и одновременно изобретая свои собственные форматы для поиска мира на Украине, наконец-то пришел к пониманию, что это не работает.

«Никакая «формула мира» [украинского президента Владимира] Зеленского никуда не продвинется. Она никакая не формула мира. Всё, что шло ей в поддержку (конференции, саммиты, форумы), это всё пришло к абсолютному тупику», — подчеркнула представитель МИД РФ.

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Ранее, 17 июля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях ООН заявил, что Будапешт призывает страны Евросоюза (ЕС) сделать открытыми каналы коммуникаций с Москвой и одновременно при этом не терять контакта и с Киевом. Он отметил, что мирная стратегия должна строиться на возвращении легитимности дипломатическим каналам.

16 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь в США, указал на обреченность западных ультиматумов России, а также обратил внимание на постепенную потерю нейтрального статуса Швейцарией. В этот же день Сийярто встретился с Лавровым в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи российский дипломат отметил продуктивность диалога по украинскому конфликту между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита последнего в Москву 5 июля.

В тот же день Лавров на министерских дебатах в СБ ООН подчеркнул, Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Глава МИД РФ отметил, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Для этого нужно, чтобы Киев отказался от плана интеграции в НАТО и вывел свои войска из российских регионов.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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