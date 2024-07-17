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Венгрия призвала ЕС вести коммуникацию с Россией и Украиной одновременно

Сийярто призвал ЕС открыть каналы связи с Москвой, сохраняя контакт с Киевом
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Будапешт призывает страны Евросоюза (ЕС) сделать открытыми каналы коммуникаций с Москвой и одновременно при этом не терять контакта и с Киевом. Об этом 17 июля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Организации Объединенных Наций (ООН).

«Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — цитирует его «РИА Новости».

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Ранее, 16 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь в США, указал на обреченность западных ультиматумов России, а также обратил внимание на постепенную потерю нейтрального статуса Швейцарией. В этот же день Сийярто встретился с Лавровым в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи российский дипломат отметил продуктивность диалога по украинскому конфликту между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита последнего в Москву 5 июля.

Тогда же Сийярто сообщил «Известиям», что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Министр указал, что поставки оружия не изменили ситуацию на поле боя и в этом конфликте гибнет всё больше людей. Он добавил, что Будапешт продолжит свою миротворческую миссию, несмотря на давление, с которым сталкивается из-за нее в ЕС.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Для этого нужно, чтобы Киев отказался от плана интеграции в НАТО и вывел свои войска из российских регионов.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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