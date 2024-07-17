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Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии в Нью-Йорке

Лавров заявил об обреченности западных ультиматумов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на обреченность западных ультиматумов России, а также обратил внимание на постепенную потерю нейтрального статуса Швейцарией. Об этом он заявил 16 июля во время встречи со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«С.В. Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обреченность попыток «коллективного Запада» предъявлять России различного рода ультиматумы», — привела слова главы российского МИД пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Лавров также подчеркнул, что отход Швейцарии от позиции нейтралитета «не может не фиксироваться и не учитываться» в отношениях с Россией.

Позже, перед встречей с министром иностранных дел Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей, Лавров назвал переговоры с Кассисом «интересными» и указал, что услышал от «западных друзей многое». Он также отметил, что в подобных ситуациях выгоднее «предоставить возможность высказаться, чем заставлять объясняться».

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О проведении переговоров между главами МИД России и Швейцарии стало известно ранее в тот же день. Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее организовали по инициативе швейцарской стороны, уточнили в делегации РФ.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке встретился в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встречи российский дипломат отметил продуктивность диалога по украинскому конфликту между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита последнего в Москву 5 июля.

16 июля сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

Кроме того, на дебатах в СБ ООН глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы. Лавров также отметил, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса.

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