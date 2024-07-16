Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Взрыв прогремел в Одесской области на юге Украины. Об этом 16 июля сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ оповестили о взрывах в городе Каневе Черкасской области Украины. Также во вторник стало известно, что взрывы прогремели в Черниговской области Украины. Кроме того, сообщалось о взрывах в пригороде Днепра (до 2016 года носил название Днепропетровск) и в Харькове.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.