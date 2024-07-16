Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

В Харькове на Украине прогремел взрыв. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв», — говорится в публикации.

Других подробностей издание не приводит. Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области действует воздушная тревога.

Министерство обороны России такую информацию не комментировало.

Ранее в этот день украинские СМИ оповестили о взрывах в городе Каневе Черкасской области Украины. Также во вторник стало известно, что взрывы прогремели в Черниговской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, сообщалось о взрывах в пригороде Днепра (до 2016 года носил название Днепропетровск). В регионе также объявляли воздушную тревогу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.