Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Канев Черкасской области

В городе Канев Черкасской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 16 июля сообщил украинский телеканал ТСН.

«Канев (Черкасская область) — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Харьковской и Киевской областях была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день взрывы прогремели в Черниговской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, сообщалось о взрывах в пригороде Днепра (до 2016 года носил название Днепропетровск). В регионе также объявляли воздушную тревогу.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.