Найти дипломатические пути завершения украинского кризиса без участия России невозможно. Об этом 16 июля министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Рональд Ламола после выступления в одном из лондонских аналитических центров.

«Любая мирная инициатива должна учитывать (позиции. — Ред.) двух заинтересованных сторон. Поэтому (со стороны ЮАР. — Ред.) возможен диалог, который приведет к какому-либо урегулированию», — сказал Ламола ТАСС.

Он подчеркнул, что взаимодействие с РФ в контексте украинского конфликта необходимо, и представители африканских стран готовы второй раз посетить Москву и Киев (предыдущий такой визит состоялся в 2023 году), чтобы найти точки соприкосновения между сторонами и помочь им начать переговоры.

Ранее, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, заявил, что российская делегация должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что подготовку к проведению этого мирного саммита должны закончить к ноябрю. В этот же день в Кремле призвали Зеленского объяснить значение этой мирной конференции.

На следующий день глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал заявления Украины о готовности к переговорам «очковтирательством» и пустыми словами, потому что в стране всё еще действует указ Зеленского, запрещающий вести диалог с РФ. Кроме того, Киев продолжает продвигать «формулу» украинского президента и отказывается принимать во внимание любые другие мирные инициативы.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день сообщил, что Россия готова искать баланс интересов в украинском конфликте для его мирного разрешения. Министр отметил, что урегулирование должно включать снятие угроз со стороны Запада, с которыми сталкивается РФ, а также полное устранение первопричин украинского кризиса.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.