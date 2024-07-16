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Глава МИД ЮАР заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без РФ

Глава МИД ЮАР: кризис на Украине невозможно урегулировать без участия РФ
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Найти дипломатические пути завершения украинского кризиса без участия России невозможно. Об этом 16 июля министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Рональд Ламола после выступления в одном из лондонских аналитических центров.

«Любая мирная инициатива должна учитывать (позиции. — Ред.) двух заинтересованных сторон. Поэтому (со стороны ЮАР. — Ред.) возможен диалог, который приведет к какому-либо урегулированию», — сказал Ламола ТАСС.

Он подчеркнул, что взаимодействие с РФ в контексте украинского конфликта необходимо, и представители африканских стран готовы второй раз посетить Москву и Киев (предыдущий такой визит состоялся в 2023 году), чтобы найти точки соприкосновения между сторонами и помочь им начать переговоры.

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Ранее, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, заявил, что российская делегация должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что подготовку к проведению этого мирного саммита должны закончить к ноябрю. В этот же день в Кремле призвали Зеленского объяснить значение этой мирной конференции.

На следующий день глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук назвал заявления Украины о готовности к переговорам «очковтирательством» и пустыми словами, потому что в стране всё еще действует указ Зеленского, запрещающий вести диалог с РФ. Кроме того, Киев продолжает продвигать «формулу» украинского президента и отказывается принимать во внимание любые другие мирные инициативы.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день сообщил, что Россия готова искать баланс интересов в украинском конфликте для его мирного разрешения. Министр отметил, что урегулирование должно включать снятие угроз со стороны Запада, с которыми сталкивается РФ, а также полное устранение первопричин украинского кризиса.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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