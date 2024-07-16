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Порошенко осудил Раду за бездействие в сфере энергетики

Порошенко потребовал у властей Украины заняться восстановлением энергетики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти Украины игнорируют меры по восстановлению электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни. Об этом во вторник, 16 июля, заявил экс-президент страны Петр Порошенко в Верховной раде, фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал «Прямой».

Он призвал чиновников, пока те «проглатывают» прохладный воздух, представить, что в это время происходит на верхних этажах многоэтажного здания без света, кондиционеров и лифта.

«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: «А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> где, где, где?» — задался вопросом политик.

Проблема с энергетикой в условиях жаркой погоды в стране обострилась. 14 июля председатель комитета Рады по вопросам финансов, таможни и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что сограждане не должны «делать трагедии» из установившейся аномальной жары и перебоев с электричеством, когда для охлаждения можно использовать ведро и колодец. Подобный «лайфхак» от политика вызвал шквал критики.

Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали

Ранее в этот день Рада поддержала законопроект об отмене пошлин и НДС на ввоз в страну энергетического оборудования. За день до этого в минэнерго Литвы сообщили, что четыре предприятия литовского энергетического сектора передадут Украине электрооборудование стоимостью €50 млн.

Директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк 30 июня посоветовал каждой украинской семье приобрести энергетическое оборудование на $3–4 тыс., чтобы не остаться без света на фоне серьезных проблем украинского энергетического сектора. Депутат рады Евгений Шевченко после этого отметил, что такое предложение может спровоцировать новый майдан.

29 июня генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. По его словам, жителей страны ожидают 12-часовые отключения электроэнергии.

Порошенко 13 июня заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к критической. По его словам, если Киев сейчас не предпримет необходимых мер, зимой может наступить настоящая катастрофа.

2 июня украинская энергокомпания YASNO заявила, что почти на всей территории страны введены экстренные отключения света. Аварийные отключения пока не вводятся в трех областях — в Волынской, Львовской и Закарпатской.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 4 мая в ходе национального телемарафона, что за прошедший отопительный период было уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По его словам, за последние две недели убытки для энергосистемы страны составили более $1 млрд.

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