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На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование

Павлюк: каждая семья на Украине должна купить энергооборудование на $3-4 тыс
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил 30 июня, что каждой украинской семье необходимо приобрести энергетическое оборудование на сумму $3–4 тыс. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сейчас это единственная возможность не остаться без света», — заявил директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины».

Павлюк отметил, что в каждом доме должны быть технические устройства, способные накапливать энергию от солнечных батарей или на пиках производства, когда стоимость киловатта снижается. Он назвал это «общеевропейской тенденцией».

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Ранее, 29 июня, генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. По его словам, жителей страны ожидают 12-часовые отключения электроэнергии.

2 июня украинская энергокомпания YASNO заявила, что почти на всей территории страны введены экстренные отключения света. Аварийные отключения пока не вводятся в трех областях — в Волынской, Львовской и Закарпатской.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 4 мая в ходе национального телемарафона, что за прошедший отопительный период было уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По его словам, за последние две недели убытки для энергосистемы страны составили более $1 млрд.

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