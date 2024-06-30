На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование

Директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил 30 июня, что каждой украинской семье необходимо приобрести энергетическое оборудование на сумму $3–4 тыс. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сейчас это единственная возможность не остаться без света», — заявил директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины».

Павлюк отметил, что в каждом доме должны быть технические устройства, способные накапливать энергию от солнечных батарей или на пиках производства, когда стоимость киловатта снижается. Он назвал это «общеевропейской тенденцией».

Ранее, 29 июня, генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. По его словам, жителей страны ожидают 12-часовые отключения электроэнергии.

2 июня украинская энергокомпания YASNO заявила, что почти на всей территории страны введены экстренные отключения света. Аварийные отключения пока не вводятся в трех областях — в Волынской, Львовской и Закарпатской.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 4 мая в ходе национального телемарафона, что за прошедший отопительный период было уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По его словам, за последние две недели убытки для энергосистемы страны составили более $1 млрд.