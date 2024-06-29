Украинцев предупредили о 12-часовых отключениях света зимой

Генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30–35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света», — написал он.

Коваленко заявил, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе. По его словам, через месяц станет ясно количество разрушенных электростанций, которые восстановят к началу холодов. Также метеорологи сообщат, насколько суровой будет предстоящая зима.

Ранее, 2 июня, украинская энергокомпания YASNO заявила, что почти на всей территории страны введены экстренные отключения света. Аварийные отключения пока не вводятся в трех областях: Волынской, Львовской и Закарпатской.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 4 мая в ходе национального телемарафона, что за прошедший отопительный период было уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По его словам, за последние две недели убытки для энергосистемы страны составили более $1 млрд.