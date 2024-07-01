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Депутат рады предрек новый майдан из-за проблем с электричеством на Украине

Депутат рады Шевченко: Украину ждет майдан из-за требований к жителям по свету
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Предложение украинцам закупать дорогостоящее энергооборудование может спровоцировать новый майдан. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Евгений Шевченко в воскресенье, 30 июня.

«Наверное нас ждет новый майдан. Еще более беспощадный и еще более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока еще живущей за счет помощи запада», — считает он.

Политик отметил, что цены на необходимую технику для большинства украинцев слишком высоки. При этом неизвестно, как дальше будут жить те, у кого на такое оборудование денег не хватит.

«Цены для выживания простого человека на уровне запада ЕС, а доходы и пенсии — на уровне стран Африки. Возможности экономики исчерпаны и уничтожены», — подчеркнул он.

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Ранее в тот же день директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что каждой украинской семье необходимо приобрести энергетическое оборудование на сумму $3–4 тыс.

До этого, 29 июня, генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. По его словам, жителей страны ожидают 12-часовые отключения электроэнергии.

2 июня украинская энергокомпания YASNO заявила, что почти на всей территории страны введены экстренные отключения света. Аварийные отключения пока не вводятся в трех областях — в Волынской, Львовской и Закарпатской.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 4 мая в ходе национального телемарафона, что за прошедший отопительный период было уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По его словам, за последние две недели убытки для энергосистемы страны составили более $1 млрд.

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