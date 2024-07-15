Литва передаст Украине электрооборудование на €50 млн

Четыре предприятия энергетического сектора Литвы передадут Украине электрооборудование стоимостью €50 млн. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в пресс-службе литовского минэнерго.

Отмечается, что компании Amber Grid, Elektros srystymooperatorius, Ignitis gamyba и Tetas подписали контракты на поставку соответствующего электрооборудования Киеву.

«Мы выбрали оборудование ТЭ3 целенаправленно — оно не только подходит для энергетической инфраструктуры Украины, но и отвечает потребностям, заявленным оператором электросетей», — приводит ведомство слова руководителя Ignitis gamyba Асты Сунгайлене.

В частности, компания Tetas панирует передать более 7,2 тыс. единиц оборудования для обеспечения основных потребностей населения. В министерстве добавили, что с начала спецоперации в 2022 году Литва оказала Украине помощь только в энергетическом секторе на сумму €13,4 млн.

Ранее,13 июля, сообщалось, что на Украине ужесточили график отключения электричества. Так, будут введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно, рассказали в пресс-службе компании «Укрэнерго».

До этого, 13 июня, бывший президент страны Петр Порошенко заявил, что Украина приближается к энергетической катастрофе. А 3 июня мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у города больше нет возможности самостоятельно генерировать электроэнергию. Он добавил, что власти пытаются переделать систему энерго-, водо- и теплоснабжения в городе, поскольку входить в зиму с такой системой энергообеспечения «невозможно».