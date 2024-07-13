На Украине ужесточили график отключения электричества. Об этом 13 июля сообщила компания «Укрэнерго» в Telegram.

Уточняется, что будут введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно, добавили в пресс-службе энергокомпании.

По ее данным, причиной таких мер стали аномальная жара и уровень потребления, превышающий прогнозный.

Ранее, 10 июля, оператор подачи электричества сообщал, что в Ровненской области Украины повреждение получил объект энергетики.

За день до этого в Днепропетровской области также сообщалось о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились.