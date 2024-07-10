На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Ровненской области
В Ровненской области Украины повреждение получил объект энергетики. Об этом в среду, 10 июля, сообщила украинская компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.
В публикации объяснили, что в ряде районов Украины отключали потребителей от электричества.
«Энергообеспечение всех потребителей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», — рассказали в пресс-службе.
Министерство обороны России такую информацию не комментировало.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровненской и Хмельницкой областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Ровненской области действовал с 01:29 до 04:08, в Хмельницкой ― с 01:29 до 03:35.
Накануне в Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов. Подробности случившегося не приводились.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.