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Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры после взрывов

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области взрывами повреждена инфраструктура
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Фото: соцсети
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На Украине в Днепропетровской области взрывами повреждена инфраструктура. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В своем Telegram-канале он указал, что в Никопольщине «повреждена инфраструктура».

Ранее, в ночь на 9 июля, сообщалось о взрывах в украинском регионе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 23:09 действовал сигнал воздушной тревоги. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

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До этого, 7 июля, в украинском городе Сумы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Также в этот день стало известно о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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