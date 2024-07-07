Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Павлограде Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом 7 июля сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Павлограде в Днепропетровской области слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирена воздушной тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Министерство обороны России данные о взрывах не комментировало.

Ранее, 6 июля, сообщалось о серии взрывов в городе Сумы на севере Украины. После этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области и городе Кривом Роге в Днепропетровской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.