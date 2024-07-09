Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон объявил о продолжении разработки межконтинентальной ракеты Sentinel
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород
Мир
Писториус заявил о раздражении из-за согласованного проекта бюджета на оборону ФРГ
Общество
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи опасную добавку в продукты
Экономика
Выдачи льготной ипотеки за июнь выросли в полтора раза
Культура
В Театре наций готовятся к сентябрьской премьере спектакля «Я не убивала своего мужа»
Мир
Самолет United Airlines потерял колесо во время взлета
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Армия
Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать позиции российских военных
Общество
МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев-нарушителей
Мир
СМИ сообщили о планах НАТО по спасению интернета в случае атак на кабели
Культура
Театр Романа Виктюка переименовали в «Театр — Сцена «Мельников»
Общество
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Общество
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
Мир
В Совфеде ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах
Мир
Политолог предрек последствия для Орбана в ЕС за переговоры с Путиным

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

«Общественное»: взрывы прогремели в Днепропетровской области
0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прогремели в украинском городе Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в области объявлена воздушная тревога. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 23:09 действует сигнал воздушной тревоги.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее, 7 июля, в украинском городе Сумы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Также в этот день стало известно о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024