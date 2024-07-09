Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в украинском городе Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), в области объявлена воздушная тревога. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 23:09 действует сигнал воздушной тревоги.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Ранее, 7 июля, в украинском городе Сумы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Также в этот день стало известно о взрывах в Павлограде Днепропетровской области Украины. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.